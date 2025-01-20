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華人小男孩口袋掏出這個捐災民 工作人員直呼感動

記者邵敏／洛杉磯即時報導
慈濟義工介紹募捐活動。（記者邵敏／攝影）
慈濟義工介紹募捐活動。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯野火奪走很多人的家園、甚至生命；面對歷史性的災難，人們慷慨解囊，傳播善意，送出自己的一份愛心。一位10歲的華裔小男孩，日前偶然經過蒙特利公園市年節展的募捐攤位時，他掏出口袋里僅有的硬幣，塞進捐款箱中；第二天，小男孩又特意帶著家人，再次來到現場捐款。

由洛杉磯世界日報主辦的迎春年節展，18日、19日兩天在蒙特利公園市進行，主辦方特意製作詳細的捐款方式圖版，擺放在現場醒目位置，向民眾提供可靠的捐贈信息，支持災區重建。

慈濟醫療基金會在此次活動中設有專門的募款攤位。據工作人員介紹，18日年節展第一天，一位10歲左右的小男孩在家人陪同下逛廟會，經過慈濟攤位時，男孩從自己的口袋里找出一枚硬幣，毫不猶豫地投進捐款箱，並說他現在只有這些錢。一旁的工作人員為男孩的行為感動，「他很有愛心，無論捐款多少，這就是他對社區的一份心意。」

更讓工作人員沒有想到的是，年節展第二天19日，這位沒有留下名字的男孩，特意帶著自己的爺爺奶奶再次來到攤位，這次他是有備而來地向災民捐款。

19日的年節展現場，募捐攤位前人来人往，兩名華人新移民經過時，毫不猶豫地拿出現金捐款，其中一位來自阿罕布拉的吳女士表示，自己剛到美國幾個月，雖然沒有親友直接遭受災難，但面對這場火災，她心里十分難過，希望災情盡快過去，受災的人早日恢復。這位靦腆的華人新移民對著記者的鏡頭說，「祝所有人都能平安健康！」

慈濟志工表示，年節展兩天，很多人前來捐款，各族裔人士都有，「大家都很踴躍，金額大小不限，都是每個人的一份心意，滴水成河幫助災民。」

人們在山火募捐摊位慷慨解囊。（記者邵敏／攝影）
人們在山火募捐摊位慷慨解囊。（記者邵敏／攝影）

蒙特利公園市 慈濟 洛杉磯

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