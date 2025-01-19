公司不缺人卻常刊招才廣告 老闆們苦心 員工啼笑皆非

招募平台Greenhouse近期分析顯示，上個季度近五分之一的工作招聘資訊屬於「幽靈職位」（ghost jobs）。（FOX）

洛杉磯 FOX 11電視台報導，招募平台Greenhouse近期分析顯示，上個季度近五分之一的工作招聘資訊屬於「幽靈職位」（ghost jobs），雖然上網招募，但公司從未主動尋找求職者，部分行業甚至有三分之一招聘資訊被歸為幽靈職位。

這種現象令求職者感到沮喪，他們申請的職位可能永遠不會有回應，而企業發布這類招聘資訊原因，包括希望擴大規模，也有公司希望藉此吸納更多優秀求職者，但並未決定開設特定職缺等。

所謂幽靈職位，是指在網路上發布，沒有主動招聘意圖的招募資訊。Greenhouse發現，上季度有18%至22%招募資訊符合這類情況。有些公司經常會發布虛假的招聘訊息顯示業務增長，一些企業主對優異求職者採開放態度，希望保持活躍的招募訊息發掘人才，也有業者承認利用幽靈職位讓現有員工有危機感，迫使他們表現更積極。

這種趨勢對求職者來說影響甚大，除浪費求職者時間、讓他們產生錯誤期望，也增加求職挫折感。

從分析數據上來看，Greenhouse發現建築業是幽靈職位率最高的產業，有38%招聘訊息數幽靈職缺，藝術產業緊追其後為34%，法律界排名第三為29%。服務相關的幽靈職位率也不小，2024年第二季度有近 31%。

Resume Builder在2024年進行的一項調查也發現，39%的招聘經理承認，他們公司在過去一年發布過幽靈招聘訊息。這些公司中，26%表示他們發布一至三個虛假職位招聘，13%的公司發布75個或更多。部分招聘經理希望藉此讓員工感到「隨時可被取代」，其他發布這類招聘訊息的原因，則包括保持優秀的求職者資料庫，營造公司增長形象等。