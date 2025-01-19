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年節展／M.A.D動感熱舞 「說中國話 跳世街舞」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人孩子參與M.A.D動感熱舞演出。（受訪者提供）
華人孩子參與M.A.D動感熱舞演出。（受訪者提供）

「2025世界日報蒙市迎春年節展」將於1月18日、19日熱鬧舉辦，由留美華人青年創辦的M.A.D，屆時推出別具一格的動感熱舞，與人們共度新春佳節。

M.A.D全美連鎖街舞教育品牌You Media Inc創始人孫子然（U.Li Sun）介紹，演出開場舞將由團隊旗下的8-genic和學生Enzo、Hardy Jiang、Harper Jiang、Harry Jiang攜手呈現。表演以原創編舞為特色，巧妙融合中國傳統文化元素與流行街舞的風格，通過中西合璧的表演形式，展現文化交融的獨特魅力。

M.A.D的動感熱舞在展現美國街舞自由奔放的同時，融入中國傳統文化的深厚韻味，是中美文化的碰撞，當地華人孩子也將參與此次舞蹈演出。孫子然表示，對於華裔社區而言，春節表演是聯結情感與文化的紐帶，不僅能讓華人家庭感受到濃厚的節日氛圍，還可以幫助華裔孩子理解、傳承中華文化，為中美文化交流提供平台，展現文化共融的可能性。

M.A.D是華人青年創辦的全美街舞連鎖品牌，由三位創始人留學期間共同成立，他們希望通過街舞這一載體，團結在美華人留學生，構建一個溫暖、健康的社區。M.A.D致力於弘揚中華文化、促進中美文化藝術交流，讓世界了解中國青年，也為在美華人青年提供展現自我的舞台，其品牌口號「說中國話、跳世街舞」，體現中西文化的融合與理解的願景。

M.A.D創始團隊及參與演出的8-genic成員團隊合影。（受訪者提供）
M.A.D創始團隊及參與演出的8-genic成員團隊合影。（受訪者提供）

華人 華裔 留學生

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