年節展／M.A.D動感熱舞 「說中國話 跳世街舞」

華人孩子參與M.A.D動感熱舞演出。（受訪者提供）

「2025世界日報蒙市迎春年節展」將於1月18日、19日熱鬧舉辦，由留美華人 青年創辦的M.A.D，屆時推出別具一格的動感熱舞，與人們共度新春佳節。

M.A.D全美連鎖街舞教育品牌You Media Inc創始人孫子然（U.Li Sun）介紹，演出開場舞將由團隊旗下的8-genic和學生Enzo、Hardy Jiang、Harper Jiang、Harry Jiang攜手呈現。表演以原創編舞為特色，巧妙融合中國傳統文化元素與流行街舞的風格，通過中西合璧的表演形式，展現文化交融的獨特魅力。

M.A.D的動感熱舞在展現美國街舞自由奔放的同時，融入中國傳統文化的深厚韻味，是中美文化的碰撞，當地華人孩子也將參與此次舞蹈演出。孫子然表示，對於華裔 社區而言，春節表演是聯結情感與文化的紐帶，不僅能讓華人家庭感受到濃厚的節日氛圍，還可以幫助華裔孩子理解、傳承中華文化，為中美文化交流提供平台，展現文化共融的可能性。