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年節展╱國泰銀行攤位排長龍 新春定存吸睛

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
國泰銀行還推出金蛇獻瑞，雙重厚禮賀新春活動。（記者張宏／攝影）
國泰銀行還推出金蛇獻瑞，雙重厚禮賀新春活動。（記者張宏／攝影）

在今年年節展上，國泰銀行（Cathay Bank）攤位不僅位置醒目，且攤位前一直大排長龍，人潮不斷。國泰推出獨家好禮和新春定存優惠，吸引大批民眾前來領取。

為迎接農曆新年，國泰銀行特別為年節展的遊客準備實用新春好禮，包括設計精美對聯、紅包、掛歷等。攤位上還有專業的財富管理專家，為民眾提供免費諮詢，協助制定新年理財計劃。同時國泰銀行還推出金蛇獻瑞，雙重厚禮賀新春活動。優惠期間內，以不少於5萬美元新資金開設七個月和13個月定存帳戶，可享最高4.15%的年化收益率（APY），還有鍍金招財金蛇一併送上。鍍金招財金蛇是國泰銀行限量發行的珍藏品，每隻都刻有獨一無二的序列號。如以至少3萬美元的新資金開設個人結單儲蓄帳戶或商業儲蓄帳戶，還可獲享3.00%年化收益率及獲取蛇年陶瓷存錢罐.

國泰銀行擁有60多年歷史，是南加州歷史最悠久的華裔商業銀行。該銀行總部位洛杉磯，擁有超過230億元的資產，在加州、紐約州、華盛頓州等美國各地設有60多家分行。國泰銀行被評為2023年「富比士」（Forbes）美國十大最佳銀行之一。

國泰銀行（Cathay Bank）攤位不僅位置醒目，且攤位前一直大排長龍，人潮不...
國泰銀行（Cathay Bank）攤位不僅位置醒目，且攤位前一直大排長龍，人潮不斷。（記者張宏／攝影）

加州 儲蓄 紐約州

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