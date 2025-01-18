年節展╱中國信託銀行 向華人拜年

中國信托銀行蒙特利公園分行助理副總裁Vivian林（左至右）、托倫斯分行經理Jeff Guo、聖蓋博分行經理Anson Fong向華人社區拜年。（記者楊青/攝影）

世界日報2025新春年節展主要贊助商之一中國信托銀行（CTBC），18日向華人 民眾拜年。

中國信托銀行蒙特利公園分行助理副總裁Vivian林、聖蓋博分行經理Anson Fong、托倫斯分行經理Jeff Guo參加當天上午的年節展開幕式，並祝福華洋民眾蛇年健康，生意興隆。

Vivian林表示，作為台灣第一大銀行，中國信托銀行多年來深耕華人社區，目前在洛杉磯有十多家分行，中國信托銀行全方位服務民眾，包括投資理財和房屋貸款 等，不僅有商業，還有更多的個人服務，希望爭取到更多新移民 客人，比如從中國、台灣和香港來的新移民客戶。她表示，新移民和外國客人，包括尚未在美建立信用、沒有辦法提供稅表的客人，都是他們熱心服務的對象。

Anson Fong表示，幫助英文不太好的新移民，是他們業務相當大的一部分，他們有中國的網站和資訊以及英文、韓語和越語的服務，而且存款利率高、貸款方便，時常推出優惠案等，都是優勢，且支持公司帳戶和公司貸款。Jeff Guo表示，托倫斯地區人口和行業非常多元，他們為很多航空業和海運公司提供服務，也為不少外國公司和新創辦的公司提供服務。