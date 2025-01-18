年節展╱亞美公義促進中心 提供豐富資迅引人潮

攤位準備筆、口罩、購物袋等禮品，還有各種文宣，包括亞美公義促進中心提供的多語言免費法律援助。（記者張宏／攝影）

亞美公義促進中心（Asian American Advanting Justice Center，簡稱AAAJ）是美國最大的亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI) 法律和民權組織。今年他們在年節展設立攤位，為民眾帶來法律和健康資訊。18日其攤位前大排長龍，民眾不僅能抽獎獲得禮物，還可尋求法律幫助。

AAAJ攤位提供筆、口罩、購物袋等禮品，還有各種文宣，包括亞美公義促進中心多語言免費法律援助，如移民法、家庭法、住房保護和反亞裔歧視等。AAAJ健康服務倡導者Zenny Dong表示，中心提供健康觸達計劃 ( Health Access Program，簡稱HAP) ，透過外展、教育和宣傳，來滿足多元化亞太裔社區的健康需求。為確保所有加州 人都能平等享受各種公共衛生福利和資源，HAP提供多種語言服務，講中文民眾，可撥打800-520-2356，或前往官網https://ajsocal.org/healthcare-access/了解更多資訊。

HAP致力增加醫療保險 機會，減少社區的健康差距。倡導亞太裔美國人社區和其他有色人種社區享有負擔得起、可及和優質的醫療保健，同時發展社區夥伴關係和領導力，並授權個人和基層組織更多參與政策制定。