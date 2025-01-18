我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現

第一YouTuber要買TikTok？他喊話：我來拯救

年節展╱遊樂園區 男女老少歡樂的海洋

記者楊青/洛杉磯即時報導
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者劉子為/攝影）
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者劉子為/攝影）

設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展遊樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。

影音來源：記者劉子為

旋轉小飛象，是母子檔和父女檔家庭最愛；小龍過山車，孩子和大人輪番上場；巨大的海盜船宛若迷你城堡，穿過搖動小橋，進入琳瑯滿目船艙，孩子拉著大人經歷一場小小探險。

埃及艷后空中飛船、雲霄飛車則是青少年最愛，一批批膽大的年輕人，升到約30多米的高空，秒降數十米，女孩的長髮在空中飛舞，歡樂驚呼一陣高過一陣；和雲霄飛車一樣刺激的，是快速旋轉的宇宙飛船和特快列車，特快列車在崎嶇不平鐵軌上向前加速，加速後退，列車上不同族裔的乘客狂呼亂叫，驚喜連連。還有套小鴨、抓娃娃、釣小熊等趣味遊戲，圍滿家長和小朋友，每一陣歡呼，都表示孩子手中有收穫，將各種禮物帶回家。

來自西洛杉磯的陳太太表示，每年都會帶小孫子來參加年節展，吃喝玩樂連帶采辦年貨歡樂一整天，而每次逛年節站最後的一站，就是遊樂場，感覺一下回到童年，特別開心。

蒙特利公園市居民劉太太則表示，她的兩家親戚孩子17日晚就來到她家，18日幾個家庭的孩子一起參加年節展。孩子最喜歡的就是遊樂園，而對大人來說，來這裡玩比迪士尼和六旗山都經濟實惠好多，三分之一、甚至四分之一的錢，玩到盡情。

設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少...
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者楊青/攝影）
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少...
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者楊青/攝影）
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少...
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者楊青/攝影）
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少...
設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者楊青/攝影）

迪士尼 蒙特利公園市 埃及

上一則

年節展╱免費書法、許願樹、迪士尼 活動亮點多

下一則

年節展╱表演好戲連台 歡樂360度爆棚

延伸閱讀

免費書法、許願樹、迪士尼 年節展亮點多多

免費書法、許願樹、迪士尼 年節展亮點多多
世報蒙市迎春年節展 民眾喜笑顏開 滿載而歸

世報蒙市迎春年節展 民眾喜笑顏開 滿載而歸
迪士尼樂園迎農曆年慶祝一個月 美食饗客

迪士尼樂園迎農曆年慶祝一個月 美食饗客
世界日報蒙市迎春年節展開幕 200攤位吃喝玩樂嗨翻天

世界日報蒙市迎春年節展開幕 200攤位吃喝玩樂嗨翻天
迪士尼串流首次轉虧為盈 主題樂園需求減弱

迪士尼串流首次轉虧為盈 主題樂園需求減弱
協助撲滅野火和重建災區 迪士尼公司捐1500萬元

協助撲滅野火和重建災區 迪士尼公司捐1500萬元

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20
近年來，彩虹糖因含有Red 40等色素受到批評。（Pexels）

醫生警告：這5樣東西別買 患癌風險高

2025-01-12 23:51
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40

超人氣

更多 >
在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵

在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵
4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟

4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波
他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄