年節展╱遊樂園區 男女老少歡樂的海洋

設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展游樂場，就像一個小型的迪士尼樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。（記者劉子為/攝影）

設在丁胖子廣場的世界日報蛇年新春年節展遊樂場，就像一個小型的迪士尼 樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。

影音來源：記者劉子為

旋轉小飛象，是母子檔和父女檔家庭最愛；小龍過山車，孩子和大人輪番上場；巨大的海盜船宛若迷你城堡，穿過搖動小橋，進入琳瑯滿目船艙，孩子拉著大人經歷一場小小探險。

埃及 艷后空中飛船、雲霄飛車則是青少年最愛，一批批膽大的年輕人，升到約30多米的高空，秒降數十米，女孩的長髮在空中飛舞，歡樂驚呼一陣高過一陣；和雲霄飛車一樣刺激的，是快速旋轉的宇宙飛船和特快列車，特快列車在崎嶇不平鐵軌上向前加速，加速後退，列車上不同族裔的乘客狂呼亂叫，驚喜連連。還有套小鴨、抓娃娃、釣小熊等趣味遊戲，圍滿家長和小朋友，每一陣歡呼，都表示孩子手中有收穫，將各種禮物帶回家。

來自西洛杉磯的陳太太表示，每年都會帶小孫子來參加年節展，吃喝玩樂連帶采辦年貨歡樂一整天，而每次逛年節站最後的一站，就是遊樂場，感覺一下回到童年，特別開心。