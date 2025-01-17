趙美心推法案援助災民 報稅期延長至120天

趙美心表示，她將推動法案延長災後報稅期，幫助災民早日復原。（記者張庭瑜/攝影）

繼野火重創巴沙迪那（Pasadena）與艾塔迪那（Altadena）地區，造成7000棟建築物燒毀，2萬人無家可歸。聯邦緊急事務管理局（FEMA）與美國小企業管理局（SBA）17日在巴沙迪那社區學院（PCC）設立災害資源中心和災難貸款 服務中心，為受災居民提供緊急援助，包括臨時住所、食品和托兒補助，並協助展開重建過程。

活動現場，華裔國會眾議員趙美心 （Judy Chu）與巴沙迪那市市長戈多（Victor Gordo）及多位倖存者分享政府救災措施。趙美心表示，拜登 政府已啟動聯邦援助，這為重災區帶來了及時的支持。她同時宣布，已提出跨黨派「自然災害申報救濟法案」（Filing Relief for Natural Disasters Act），讓州長在發布州級災害聲明後，即可立即延長受災居民的聯邦稅務申報期限，不必等待聯邦批准。該法案將把稅務申報延期的期限由現行的60天延長至120天，為受災家庭和企業提供更多緩衝時間。

「我們那座屹立30年的家園，現在只剩下一根煙囪。」原巴沙迪那社區學院副校長、馬丁路德金聯盟主席雅各布斯博士（ Jackie Jacobs）在記者會上哽咽表示。她提到，撤離時僅帶了一些隨身物品，如今一家暫居於聖蓋博市的民宿中。「我的4歲曾孫問我：「我們什麼時候能回真正的家？這讓我心如刀絞，因為我們已經沒有家可回了。」她感謝FEMA及其他善心人士的幫助，呼籲更多災民利用現有資源。

艾塔迪那鎮議會副主席阿恩森（Nic Arnzen）也在野火中失去了一切。他表示，儘管家園被毀，社區的團結與互助讓他看到重建的希望。他同時呼籲居民通過艾塔迪那扶輪社網站（AltadenaRotary.org）尋求進一步協助。戈多也感嘆，1月1日巴沙迪那還在迎接數百萬觀眾觀看玫瑰花車遊行，短短6天後，這場山火災難又成為全球目光的焦點。他強調，巴沙迪那和艾塔迪那雖遭受重創，但居民的堅韌和支持讓他相信社區一定能重建家園。