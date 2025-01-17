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西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加州華僧聯合會於17日在西來寺為洛杉磯大火受災者舉行祈福法會。（記者張宏/攝影）
南加州華僧聯合會於17日在西來寺為洛杉磯大火受災者舉行祈福法會。（記者張宏/攝影）

加州華僧聯合會於17日在西來寺舉行為洛杉磯大火受災者祈福法會, 西來寺住持慧東法師、法印寺住持宏正法師、法光寺住持禪光法師帶領眾人念誦祈願文，為洛杉磯野火災民及救難消防人員祈福，希望能盡快熄滅野火，讓生活恢復常態，100多位信眾出席。

現場義工Emily許就是這場野火的災民，從8日到現在一直都寄住在西來寺。她表示，自己的家在巴沙迪那，距離伊頓野火不遠。起火後家裡的後院柵欄倒塌，樹木受損壓到屋頂，玻璃天窗碎裂砸落下來，當時床就在玻璃下面，幸好沒有傷到人。她本來和先生要撤離到公婆家，但是公婆住在馬里布，不僅距離寶馬山野火不遠，且距離她日常活動區域比較遠。這時收到佛光會和西來寺慰問，如需要幫助可提出申請，她和先生次日就搬到西來寺。

她說，住進來之後覺得心安平靜，同時也開始思考過往價值觀，以往追求大房子豪車子，現在發現這些都是浮雲且永無止境。通過這次住到寺廟裡，每日早課和參加寺廟救援活動，感受到星雲大師所說的服務社區時的無我忘我。非常感謝西來寺能讓她在這場災難中有了身心寧靜之地和緩衝時間。

佛光山西來寺最近得知警消也需物資援助，13日下午送出第三批物資給洛杉磯工業市警察局分局，14日下午送出第四批物資給鄰近消防隊，向前線人員表達關懷與支持。

西來寺住持慧東法師感謝辛勤的警消人員日夜守護居民家園，並表示若有任何物資需求，請隨時告知，寺方會全力支援。

工業市分局長Glenn Emery對西來寺雪中送炭深表感激。分局警佐Peter Gomez也感謝西來寺成為警方最強力的支援，並透露警方全面停休，每日工作長達17、18小時，無法回家只能睡在車上。他特別提到，大家很渴望熱食，尤其是西來寺的中華美食。

14日中午及15日晚上，西來寺大寮各準備50人份的熱食，包含炒飯、炒麵、炸春捲、玉米濃湯等，由法師親自送往警察分局，為疲憊的警員送上一份暖心慰勞，充分展現人間佛教關懷眾生的精神。

Emily家後院柵欄倒塌。（讀者提供）
Emily家後院柵欄倒塌。（讀者提供）
西來寺義工Emily許感謝寺廟收留讓其有緩衝空間。（記者張宏/攝影）
西來寺義工Emily許感謝寺廟收留讓其有緩衝空間。（記者張宏/攝影）
西來寺17日舉辦祈願法會。（記者張宏/攝影）
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洛杉磯 工業市 加州

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