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PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織

洛杉磯訊
大莊家賭場度假村俯瞰圖（Pechanga resort Casino）
大莊家賭場度假村俯瞰圖（Pechanga resort Casino）

Pechanga部族與「洛杉磯公羊隊基金會」聯手向洛杉磯救災單位捐贈$25萬美元，以及向「美國紅十字會」捐贈$25萬，支援他們投入更多資源幫助野火災民及早恢復正常生活。

位於南加州的Pechanga印第安原住民部族17日宣佈，捐贈總額$50萬美元善款，幫助受到寶馬山及伊頓大火（Palisades and Eaton Fires）影響的洛杉磯受災民眾。Pechanga將與「洛杉磯公羊隊基金會」（Los Angeles Rams Foundation）聯名捐款共$25萬，以支持在這場火災中全力以赴幫助洛杉磯受災民眾的三個救援組織：「洛杉磯地區美國紅十字會」、「洛杉磯消防部門基金會」、及「世界中央廚房」。此外，Pechanga還將向「美國紅十字會」另捐贈$25萬美元。

Pechanga部族主席Mark Macarro表示，「從古至今，南加州都是我們永恆的家園。我們的地區在這些毀滅性的大火中遭受到了持續不斷的損失及破壞，目前的狀況非常令人心痛。我們的保留地過去也曾遭受火災侵襲，因此我們深知在這樣艱難的時刻，最為重要的就是齊心協力幫助受災民眾共度難關。」

除了資金捐贈之外，Pechanga消防部門自1月7日（星期二）起就向伊頓及寶馬山火災地區及後勤指揮中心派送了人員、裝備及各類物資進行全方位協助。與此同時，「大莊家賭場度假村」也在提供各類折扣優惠，幫助因持續大風而斷電的居民及洛杉磯火災的受災民眾度過難關。

當肆虐的山火摧毀保留地周邊的土地及民宅時，Pechanga始終堅持與社區並肩攜手保衛自 己的家園。同樣在多年前，在他們的保留地被一場迅速蔓延的大火侵襲後，正是南加州社區給予了Pechanga無私的支持和幫助。

目前，有超過200名「美國紅十字會」工作人員正在全力以赴地幫助南加州數以百計在致命山火中被迫逃離家園的民眾。受到大火影響的居民正在「美國紅十字會」的協助下抵達安全避難所，獲得食品援助，尋找失散的家人，並獲得其他關鍵性的支持。

「洛杉磯公羊隊」在過去的七年多時間裡一直是Pechanga忠實而堅定的合作夥伴。「洛杉磯公羊隊基金會」正在透過其專屬的社區團隊為受災民眾提供多條渠道以獲得更多的幫助及資金支援。與此同時，「公羊隊基金會」向多個機構組織提供支持，以協助他們為災難中的民眾送去最即時的安慰及援助。

洛杉磯 加州 南加

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