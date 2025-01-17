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洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園

慈濟進駐「災難恢復中心」援助野火災民

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
慈濟救助團隊進駐「災難恢復中心）（錢美臻提供）
慈濟救助團隊進駐「災難恢復中心）（錢美臻提供）

為加快援助洛杉磯山火災民行動，慈濟美國已進駐多家政府機構設立的兩處「災難恢復中心」，提供災民需要的多方面服務。慈濟志工將持續駐守在「災難恢復中心」，直到月底該中心完成任務。

據慈濟美國總會提供消息，聯邦緊急事務管理局、加州州長應急服務辦公室、洛杉磯縣市府等機構，分別在位於UCLA（UCLA）和巴沙迪那社區學院（PCC）設立了「災難恢復中心」（Disaster Recovery Center），要求政府相關單位、民間組織、保險與法律相關組織進駐，幫助災民補辦各項證件與文件，並提供申請聯邦與民間的援助項目、確認保險事宜、領取援助物資等服務。慈濟美國總會在接獲通知後，緊急動員志工進駐兩處「災難恢復中心」，啟動災民登記程序。

洛市長貝斯（Karen Bass）當天到「UCLA西研究園區」探訪時，特地到慈濟攤位慰問火災中住宅全毀的慈濟志工吳如真與黃授良。他們兩位都是寶馬山社區40年至50年的居民，在此次野火中失去了家園，但仍來到「災難恢復中心」幫助其他受災的鄉親。

據悉，慈濟志工將持續駐守在「災難恢復中心」，直到月底該中心完成任務關閉。與此同時，慈濟美國急難救助團隊近日正準備為災民舉辦第一場現值卡發放活動。若需要損害登記災民，即日起上午9時至晚間8時，可至以下兩個「災難恢復中心」了解相關資訊：「UCLA西研究園區」10850 West Pico Blvd., Los Angeles, CA 90064；「巴沙迪那學院社區教育中心」3035 E. Foothill Blvd., Pasadena, CA 91107。

此外，慈濟美國總會已啟動「馳援洛杉磯縣世紀山火」賑災機制，提供災民即時的關懷與支持。位於蒙市「雪峰精舍」（Hua Shia Buddhist Association）宏恩法師、惟當法師、安正法師、安念法師代表該精舍會眾，捐贈善款、棉被、毛毯、瓶裝水、冬衣、衛生棉與個人衛生用品等物資給慈濟美國總會，由慈濟美國總會執行長曾慈慧代表接受。此外，廠商Fashion City International Corp也在14日上午，主動捐贈2640瓶台灣進口阜杭豆漿給慈濟用於食物發放。

蒙市「雪峰精舍」提供災民捐助物品。（錢美臻提供）
蒙市「雪峰精舍」提供災民捐助物品。（錢美臻提供）

慈濟 UCLA 洛杉磯

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