為何加州人老是在野火區蓋屋、重建？

洛杉磯地區致命性大火，再次暴露加州在應對災害風險和解決住房危機間的艱難處境。（FOX電視台畫面）

CalMatters報導，洛杉磯地區致命性大火，再次暴露加州 在應對災害風險和解決住房危機間的艱難處境。

1990年至2020年，加州近45%新建住宅位於研究人員和消防員稱之「野地-城市交界區」（Wildland-Urban Interface，WUI），即離住宅開發最遠的邊界與四周森林、灌木、草地交匯的山坡、峽谷和溪谷地帶，儘管這些區域僅占加州土地面積不到7%。

這些地區的風險很高，1985年至2013年被野火摧毀的建築中，超過80%位於這些易燃區。保育生物研究所（Conservation Biology Institute）生態學家賽法德（Alexandra Syphard）表示，在這種地區居住的人愈多，引發火災與火勢蔓延至住家的可能性愈高。

火災過後，在相同地點以相同方式重建是歷史常態。一項研究分析1970年至2009年，加州發生的28起災難性火災發現，被摧毀的建築中，近六成在六年內重建，且沒有一致趨勢表明，這些房屋或社區以更能抵抗火災的方式重建。

事實上，加州有野火持續惡化的危機，但也有持續性住房短缺危機，對許多加州人和立法者來說，住房短缺是「365天的議題」。聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）城市社會學家格林伯格（Miriam Greenberg）認為，相關單位需將住宅擴建至加州最容易發生火災的地區，視為可負擔性住房危機另一種反應，因人們將野地-城市交界區視為少數仍有住房容量的地方之一。

過去幾年，一些立法人員提出如何在高風險地區建造住房相關法案，但均未成為法律。2020年，時任加州參議員 傑克森（Hannaah-Beth Jackson）提出法案，要求地方政府對加州消防局認定高風險地區的新建住宅和分區實施建築法規、植被管理和道路設計標準，但該法最終被州長紐森 （Gavin Newsom）否決。

兩年後，民主黨籍參議員斯特恩（Henry Stern）起草，提議對火災地區建設實施嚴格限制，以換取在低風險地區進行更密集開發。眾議員沃德（Chris Ward）2023年提出類似法案，然這兩項法案胎死腹中。

事實上，建築物即使不能完全防火，也可經過防火處理，這也是有時會在火海中，看見單一建築屹立不搖的原因。自2008年以來，高風險區域建造的房屋，都須滿足一系列加州制定的建築要求，包括建築物屋頂形狀、成分，及可用於阻擋風的外牆材料等。

洛縣政委員會正考慮制定新的社區野火保護條例（Community Wildfire Protection ordinance），對全州範圍內的要求進行整合編篡，讓其適用於目前許多山火爆發與撤離區，但這些規範僅適用於未來開發案。

現實是，一次性對整個社區進行抗火加固的成本，對大多數地方政府而言都難以承擔，即使這是有效保護街區的唯一方法。俄勒岡州立大學費雪（Fischer）表示，對野火的緩解方法，與緩解傳染病類似，「若整個城鎮只有一人接種疫苗，那幾乎不會產生什麼影響。」