為洛杉磯野火賑災 華人非營利社團接受捐款

洛杉磯野火已延燒超過一周，近萬棟房屋被摧毀，大批災民無家可歸。(路透社檔案照)

洛杉磯野火事件引發全球關注，很多房屋焚毀居民面臨困境。多個華人 非營利團體設置捐款專戶，接納社區專項捐款，用於野火相關急難救助事宜，以表達華人社區對受災家庭及社區重建的關心與支持。

本報初步整理出如下設有捐款專戶的非營利組織的名單及捐款方式，方便希望為野火災民獻愛心的民眾捐款。

●慈濟美國

捐款支票 「Tzu Chi」，支票備註：Los Angeles Disaster Relief。郵寄支票請寄至：Tzu Chi USA Finance Department, 1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773 USA. 如有疑問，可撥打電話：190-94477799。

●華埠服務中心

捐款支票付給 Chinatown Service Center，並在備註欄註明「LA Fire」，郵寄支票，請寄至：Chinatown Service Center, 711 W. College Street, Suite 388 Los Angeles, CA 90012；網上捐獻，請鏈結cscla.org。

●中華會館

可聯繫中華會館主席聶澤英：626-383-1826。

●南加州 台大校友會（基金會）

捐款方式1：以 Zelle 轉帳 ，收款人： [email protected]，Zelle付款時請註明:Funds for fire relief in SOCAL

捐款方式2： 以支票付款抬頭為 : NTUASC Foundation，支票需註明: Funds for fire relief in SOCAL，寄至：NTUASC Foundation，1031 EL Sur Ave.Arcadia, CA 91006

●美國環球演藝中心（Universal Performing Arts Center，UPAC）

捐款Zelle轉帳，收款人：[email protected]，帳戶：Universal Performing Arts Center。