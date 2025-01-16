我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國文旅部：近期恢復福建、上海赴台團隊旅遊

房客常酗酒鬧事 紐約大樓管理員上門收租被殺

洛杉磯世華分會連三晚為警消和災民送熱食

記者張宏/洛杉磯即時報導
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連三天為第一線警消人員和災民提供熱騰騰晚餐，用美食溫暖災民的心。（林慧懿提供）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連三天為第一線警消人員和災民提供熱騰騰晚餐，用美食溫暖災民的心。（林慧懿提供）

面對洛杉磯世紀大火的災難，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連續三天為戰鬥在第一線的警消人員和災民提供熱騰騰的晚餐，用美食溫暖災民的心。

世華大洛杉磯分會會長劉煥君表示，她帶著第一副會長薛麗華、榮譽顧問潘意玲和法律顧問方孝師律師及理事林玫君，各自請餐廳做出的120份熱食便當，在14日下午和晚上前往洛縣天普警局和亞凱迪亞跑馬場，隨行還有監事長徐洸玲，前會長林慧懿和多位理事會員們，親手把這些美食送給辛苦協助救災的洛縣警消人員及位於亞凱迪亞跑馬場旁邊Santa Anita救難中心的災民們。

她表示，送餐活動將從14日至16日持續三天，包括鹽酥雞飯和漢堡等各類熱食與茉莉綠茶飲料。因為根據救災中心義工表示，現場的日常用品物資捐贈已過剩，然而災民們卻不容易吃到美味熱餐。世華大洛杉磯分會希望藉由親自捐贈熱騰騰的晚餐，直接讓受難災民們享受可口美食，感受到人間溫暖。現場災民們拿到美味的晚餐，都吃得相當開心，讚不絕口，連聲道謝。同樣，洛縣警官們每天忙得連軸轉，沒時間吃到可口美食，希望這些綿薄之力能幫上忙。

林慧懿表示，現在捐錢未必有用，解燃眉之急才是關鍵。經過這次災難讓人感受水火無情，她的一個朋友本來在艾塔迪那(Altadena)有一棟房子，起火當晚睡到兩點半被警局電話叫醒，才發現火已經燒到街邊，只有五分鐘逃離時間。他只匆忙拿了背包裝上基本證件和支票，帶著狗就開車跑了。火的速度蔓延很快，當晚從巴沙迪那到聖蓋博跑了一趟，酒店都沒有空房間，直至清晨六點才找到酒店住下來。一夜之間他就變成無家可歸者，不管貧窮還是富有，都要救他人之急。

監事長徐洸玲（左）和會長劉煥君（中）14日晚上在亞凱迪亞救難中心。（林慧懿提供）
監事長徐洸玲（左）和會長劉煥君（中）14日晚上在亞凱迪亞救難中心。（林慧懿提供）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連續三天為戰鬥在第...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會發揮愛心，在14日至16日連續三天為戰鬥在第一線的警消人員和受災災民提供熱騰騰的晚餐，用美食溫暖災民的心。（林慧懿提供）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會14日去天普警局獻愛心。（林慧懿提供）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會14日去天普警局獻愛心。（林慧懿提供）

洛杉磯 洛縣 亞凱迪亞

上一則

南加83歲老婦兌200元彩券 遭搶劫拖行

下一則

為洛杉磯野火賑災 華人非營利社團接受捐款

延伸閱讀

NBA／詹姆斯領湖人「滅火」 強調盼為野火災民帶來希望

NBA／詹姆斯領湖人「滅火」 強調盼為野火災民帶來希望
洛杉磯野火燒到奧斯卡停辦？ 主辦回：毫無根據的謊言

洛杉磯野火燒到奧斯卡停辦？ 主辦回：毫無根據的謊言
洛杉磯野火燒不停 奧斯卡恐97年來首度取消頒獎

洛杉磯野火燒不停 奧斯卡恐97年來首度取消頒獎
零元購？華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民「丟臉 」

零元購？華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民「丟臉 」
PCC災害資源中心啟用 首日湧逾百災民

PCC災害資源中心啟用 首日湧逾百災民
災民無法回家逾7天 770元補助須60天內申請

災民無法回家逾7天 770元補助須60天內申請

熱門新聞

吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

2025-01-09 22:01

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家

全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？