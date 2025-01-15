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南加巴沙迪那庇護中心 華人災民多年長者 不會英文

記者趙健/巴沙迪那即時報導
除供應免費餐食和臨時庇護所需的生活用品外，災民還可獲得心理健康服務。（記者趙健/攝影）
除供應免費餐食和臨時庇護所需的生活用品外，災民還可獲得心理健康服務。（記者趙健/攝影）

位300 E. Green St的巴沙迪那會議中心（Pasadena Convention Center ），自7日晚以來，一直為流離失所的野火受災居民提供避難服務。這座最多可容納1200人的場地，匯集各類公益團體和政府機構，為災民提供援助與轉介服務。華人志工表示，目前接觸到的華人災民都是年長者，無法用英文交流，未來生活令人擔憂。

視頻來源：記者趙健

緊急啟用的巴沙迪那庇護中心提供全面支援服務，包括發放免費食物、臨時居住所需的生活用品等。多個人道主義組織為小寵物提供寄宿，服務性動物也被允許進入中心。街對面的Paseo和Marengo停車場免費對外開放。會議中心門外，警察輪班駐守，確保災民和志工的安全和緊急需求。

據負責管理庇護中心的美國紅十字會現場負責人Dave Wagner介紹，巴沙迪那（Pasadena）和艾塔迪那（Altadena）目前仍有約700人被撤離，會議中心接收約300位受災居民。Wagner表示，除供應免費餐食和臨時庇護所需的生活用品外，災民還可獲得心理健康評估，並對有需要的人進行轉介。

在避難中心門口，小企業管理局（SBA）的志工為災民提供有關資金援助計畫的資訊。現場志工表示，災民可能有資格獲得長達30年的低息貸款，並有一年的免還款寬限期。房主可申請最高50萬美元的資金來更換或維修房屋；租戶和房主最多可獲得10萬美元用於更換或修復在災難中受損的財產，如衣物、家具、汽車和電器。災民可在志工幫助下申請，或自行前往官網sba.gov/disaster申請，或撥打800-659-2955諮詢詳情。

華埠服務中心的志工也在該中心駐守，主要負責翻譯和協調。已在現場工作多日的志工方女士表示，目前這裡接收的華人災民不多，皆為年長者，且往來都是單獨一人。方女士說，這些老人不具備英文交流能力，依賴志工幫忙翻譯和聯絡資源，目前面臨最大困難是無家可歸。

聯邦緊急事務管理署（FEMA）在現場設置多個攤位為災民提供即時服務。若需現場申請FEMA災難救助，災民需準備的個人信息包括：家庭住址、房屋受損程度、保險信息（如有）、社安號、聯絡方式。災難援助金可以直接轉入災民銀行帳戶，若選擇此種方式，應準備好銀行帳戶信息。申請這也可透過disasterassistance.gov網上完成。

FEMA、SBA、211等政府機構和多個非營利團體在此為災民服務。（記者趙健/攝...
FEMA、SBA、211等政府機構和多個非營利團體在此為災民服務。（記者趙健/攝影）
位於300 E. Green St的巴沙迪那會議中心為因伊頓野火撤離的災民提供庇...
位於300 E. Green St的巴沙迪那會議中心為因伊頓野火撤離的災民提供庇護服務。（記者趙健/攝影）

華人 庇護 華埠

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