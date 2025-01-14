我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸

PCC災難資源中心啟用 首日湧入逾百災民

記者張庭瑜/巴沙迪那即時報導
災害資源中心啟用首日，現場湧入大批受災民眾，許多人帶著文件排隊申請FEMA和SBA提供的各項援助，顯示災後需求迫切。（記者張庭瑜/攝影）
災害資源中心啟用首日，現場湧入大批受災民眾，許多人帶著文件排隊申請FEMA和SBA提供的各項援助，顯示災後需求迫切。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣災害資源中心（Local Assistance & Disaster Resource Centers）1月14日（周二）在洛杉磯加大（UCLA）研究園區西側及巴沙迪那社區學院（PCC）社區教育中心兩地同步啟用，首日有引超過百位災民到場，尋求由政府及慈善機構提供的緊急援助和重建支持。

現場由聯邦緊急事務管理署（FEMA）提供食物、住宿等緊急援助，美國小企業管理局（Small Business Administration，SBA）則設立兩個攤位，提供最長30年期的低利貸款，協助災民重建家園。

住在艾塔迪那（Altadena）的受災戶竹內女士（Takeuchi）表示，家中因大火全毀，只剩下煙囪，汽車也被燒毀。「大火當晚我們未接到撤離通知，直到凌晨3時才發現屋內充滿煙霧。」她回憶道，丈夫堅持撤離，但當她起身時屋內已被濃煙遮蔽，從窗外望去，鄰居家已起火。她形容當時屋外猶如火海，全家只能帶著狗隻緊急逃生；匆忙間忘帶鑰匙，不得不冒險衝回屋內尋找。

目前竹內一家暫住在友人位於華埠（Chinatown）的住所，這已是她一周內的第四次搬遷。「保險公司僅提供從周四或周五至周一的酒店住宿，幸好朋友願意收留。」她表示，目前最需要的是FEMA承諾的770元緊急補助金，用以應付基本生活開銷。她同時擔憂房屋保險金額不足以支付重建費用，希望政府能額外提供協助。

FEMA公共事務專員Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原為止，開放時間為14日下午1時至晚間8時，次日起每日早上9時至晚間8時。「我們今天提早開門，預計有許多災民前來，希望減少等待時間。」她強調，中心將為長期災後重建服務站，災民可與專員面對面諮詢並完成申請程序。Wilson介紹，FEMA提供的援助包括食物、飲用水、衣物等基本生活必需品，並補助旅館住宿費用或臨時安置費用。「許多災民在撤離時只帶身上衣物，可能需要添購嬰兒食品或尿布。」她提醒，已投保者須先向保險公司申請理賠，FEMA不重複給付已理賠項目。

SBA現場設置兩個攤位，由SBA災後重建與韌性辦公室公關主任Mary Anne Bradfield說明，SBA是災後重建的主要資金來源，為房主、租客、企業及非營利組織提供低利貸款。貸款利率分別為房主和租客低於3%，企業約4%，非營利組織則低於4%，期限最長可達30年。「申請者無需等待保險理賠即可提出申請，且首年免付本金與利息。」

竹內特別感謝消防部門、警察及國民兵的努力，並認為「這些第一線人員正全力協助受災戶復原，而非作秀。」並透露自己自幼便在巴沙迪那（Pasadena）成長，成年後搬至艾塔迪那並且安家。

災民需攜帶身分證明文件前往申請，商家則建議攜帶保險文件、報稅資料及損益表等相關材料。若文件遺失，PCC校內資源夥伴可協助補辦。申請過程無需預約，現場有專人提供指導。中心位於3035 E. Foothill Blvd., Pasadena，歡迎需要幫助的民眾前往。

SBA提供房主、租客、企業及非營利組織最長30年的低利貸款，協助災民迅速展開重建...
SBA提供房主、租客、企業及非營利組織最長30年的低利貸款，協助災民迅速展開重建，申請首年免付本金與利息，無需等待保險理賠即可辦理。（記者張庭瑜/攝影）
Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原，提供災民食物、...
Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原，提供災民食物、飲用水、住宿補助等多項援助，並由專員面對面協助完成申請程序，確保受災民眾獲得全面支持。（記者張庭瑜/攝影）
竹內一家因大火失去家園，目前輾轉暫居友人住所，期盼FEMA補助及政府協助解決生活...
竹內一家因大火失去家園，目前輾轉暫居友人住所，期盼FEMA補助及政府協助解決生活與重建困難。（竹內提供）
FEMA為災民提供食物、飲用水、衣物等基本必需品，並補助旅館住宿及臨時安置費用，...
FEMA為災民提供食物、飲用水、衣物等基本必需品，並補助旅館住宿及臨時安置費用，幫助撤離時僅攜帶少量物品的家庭應急與過渡生活。（記者張庭瑜/攝影）

保險 貸款 洛杉磯加大

上一則

華裔消防員滅火救社區 自家房卻被燒毀

延伸閱讀

可怕巧合 華人家燒毀 與44年前入住同一天

可怕巧合 華人家燒毀 與44年前入住同一天
華人旅館業者 捐災民30個房間免費入住5天

華人旅館業者 捐災民30個房間免費入住5天
洛縣起訴10趁火打劫犯 籲商家勿乘機提價

洛縣起訴10趁火打劫犯 籲商家勿乘機提價
幫助野火受災民眾 中華會館辦籌款晚會

幫助野火受災民眾 中華會館辦籌款晚會
美國華人婦女會 捐贈2.5萬個口罩

美國華人婦女會 捐贈2.5萬個口罩
災民理賠樂觀？加州保險廳長、華人保險經紀不同調

災民理賠樂觀？加州保險廳長、華人保險經紀不同調

熱門新聞

民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20

超人氣

更多 >
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益

醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」