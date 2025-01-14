華裔消防員滅火救社區 自家房卻被燒毀

一名巴沙迪消防員在奔赴前線救火的同時，自家房屋卻被大火燒毀。(取自GoFundMe)

一名巴沙迪那（Pasadena）消防員在前線奮力工作，以抵禦猛烈的伊頓野火（Eaton Fire），當他全力守護社區時，火焰也無情地吞噬了他的家。

截至14日下午發稿，洛杉磯 地區的大火已經摧毀了1萬2000多棟建築物，造成至少25人死亡，燒焦面積超過60平方英里。消防工程師 （Fire Enginee）Chien Yu在與妻子和兩個孩子撤離家後，立即投入與伊頓火災作鬥爭的工作中。但不幸的是，他在這場火災中也失去了自己的家。

Yu在接受ABC7採訪時強忍淚水說道，「我們工作了一整夜，非常努力。」Yu描述了他和他的同事如何努力拯救艾塔迪那(Altadena)的房屋免遭強風助長的火災吞噬，「我們走到一條街上，試圖撲滅大火，然後走到一家後院，街道另一邊還有三到四所房屋著火......」

被燒毀的房屋中也有Yu自己的家。Yu的妻子Kim說，當火勢逼近時，她迅速收拾了一些物品，帶著兩個兒子撤離，而Yu只是帶了一些襪子和內衣就趕去參加救火。

于說，「無法用言語形容，鄰居和家人所經歷的一切真是太瘋狂了。」

對Chien Yu一家人來說，不僅失去了家園，也失去了兒子就讀的學校。但他們表示，在火災中收到了很多祝福，他們正在為更光明的未來做準備。Kim在接受採訪時說，「我們內心充滿鬥志，我們充滿希望和信念，一切都會好起來的，我們將重建艾塔迪那。」

在籌資網站GoFundMe 上，Garrett Madrigal代表Yu一家人組織了籌款活動。網頁上這樣寫道：「他們失去了家，失去了學校，失去了多年來所有珍貴的記憶。剩下的都是灰燼。每一筆捐款，無論金額大小，都將真正幫助他們和該社區從這場可怕的悲劇中恢復過來。」

截至14日下午發稿，籌集資金已超過12萬美元。