這邊消防員奮力救火 那邊嫌犯縱火喪心病狂

1月12日，警方在歐溫岱逮捕縱火嫌疑人Ruben Montes。（歐溫岱市警局）

由於惡劣天氣影響，洛杉磯野火持續延燒中。華人聚居區聖蓋博 谷，消防人員日前在現場滅火時，一名男子卻在附近故意縱火 ，所幸未造成人員傷亡或建築物損壞，嫌犯已被當場逮捕。

根據KTLA5等多家媒體的綜合報導，案件發生在1月12日（周日）中午12時30分左右，地點位於聖蓋博谷歐溫岱市（Irwindale）。洛杉磯縣消防局的工作人員，當時正在Rivergrade Road、605 Freeway附近撲滅一場灌木叢小火災時，發現一名男子在該地區故意縱火。

警察趕到現場拘捕了這名縱火嫌疑人，並確認此人是29歲的Ruben Montes，來自鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的居民。據悉，這起事件的發生地就位於伊頓野火(Eaton Fire)東南方約12英里處。

洛縣 警局的網上記錄顯示，Ruben Montes因縱火罪被捕後，在西柯汶那市（West Covina）監獄登記入獄，保釋金為7萬5000美元，下次出庭時間定於15日（周三）上午。歐溫岱警方在X帖子中表示，感謝洛縣消防局（LACOFD）合作夥伴的快速行動和團隊協力，幫助控制當時的危險局面。