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野火燒毀房屋 房貸和房產稅怎麼還

洛杉磯訊
因洛杉磯野火損毀的房屋仍需還房貸，同時也無法全額免除房產稅。（ChatGPT生成）
因洛杉磯野火損毀的房屋仍需還房貸，同時也無法全額免除房產稅。（ChatGPT生成）

如果您是洛杉磯縣數千名因寶馬山或伊頓野火損毀的屋主之一，那麼除了失去房產的痛苦外，還有一個令人沉重的事實：您的房貸仍需繳納，同時房產稅也無法全額免除。

洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）1月13日接受媒體採訪，探討野火導致房屋損失後對房產稅的影響。他表示，「我們將降低您的房產估價和房產稅，但很遺憾，這項減免並不適用於土地。」潘傑夫解釋說，若房屋完全損毀，其建築物的估價可能降至零，但在南加州，土地的價值仍然很高，甚至可能遠高於建築物本身。根據KTLA記者拉扎魯斯（David Lazarus）的分析，在野火受災區的普通房產中，約有三分之二的估價來自土地，而非建築物。

不過，潘傑夫鼓勵受災居民通過縣稅務估價官網站登記「不幸與災害稅務減免」（Misfortune and Calamity Tax Relief），以啟動相關申請流程。 該計劃將重新評估房產在受災後的財產價值，從而降低相關稅費。潘傑夫強調，洛縣估值辦公室將為受災戶提供免費服務，不需要付費找人幫忙。

至於房貸，KTLA記者拉扎魯斯指出，「合約就是合約。」他將在山火中失去的房屋比作剛購買的新車被盜，儘管車已不在，但貸款仍需償還。拉扎魯斯建議災民聯繫貸款服務商，商討延遲付款計劃，或許可以將還款延後數月甚至數年，但最終仍需償還。

貸款 洛杉磯 加州

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