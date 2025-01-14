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JPL百多員工家園燒毀 「就像突然扔個炸彈給我們」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

洛杉磯無情的野火摧毀很多家庭，包括位於巴沙迪那（Pasadena）NASA噴射推進實驗室(JPL) 的上百名科研人員。華裔科研工作者接受本報獨家專訪時提到，至少150戶員工家庭的房子在這場大火中燃為灰燼，「這就像突然扔了個炸彈給我們。」

JPL科研人員蒯樂表示，火災爆發後，她收到的工作電郵顯示，至少150戶員工家庭的房子被燒毀，「這還是上周的數據，我們遭受重創，很多科研工作幾乎都處於停擺狀態，項目無法推進。」

蒯樂的日本同事Kazu，一家三口就住在艾塔迪那(Altadena)重災區，「伊頓山火」(Eaton Fire)奪取了這個移民家庭的所有。Kazu在Gofundme籌款網頁上描述，「我們的家在大火中被徹底摧毀，失去所有的財產，包括孩子成長需要的物品，以及珍貴的、無可取代的家庭照片，現在我們一無所有。」

Kazu慶幸自己和家人安全撤離，但一無所有的經濟負擔讓這個家庭難以承受，他正在籌集資金，以滿足基本的生活需求，籌款網頁https://gofund.me/171ae551。蒯樂介紹說，Kazu目前臨時借住在亞凱迪亞一家旅館，「他們撤離時只帶幾件隨身衣物，還有一部車，其他什麼都沒有了。」

蒯樂在談到同事的艱難處境時，說自己的心都要碎了，「他是個非常優秀和努力的年輕學者，帶著妻兒來到異國他鄉，無親無故，和我差不多的經歷背景。很難想像這件事如果發生在我身上，我會多麼無助，一夜之間什麼都沒有了。」

野火爆發前幾天，蒯樂還和這些失去房子的同事聊天，大家互相問候聖誕假期過得如何，並相約農曆春節一起聚餐，沒想到短短幾日，飛來橫禍。「我非常難過，JPL前段時間剛經歷員工解雇潮，我們還在失去同事的悲傷中逐漸振作起來，現在又面臨火災帶來的巨大傷害。」

根據蒯樂的陳述，他們每次出差坐飛機，一架飛機上規定不能超過幾名JPL科技人員，以防不測。「可現在的災難，就類似於很多同事坐在一架飛機上，突然扔了一個炸彈給我們。」

蒯樂表示，目前JPL很多科研工作幾乎都處於停擺狀態，因為此前斷電，電腦系統需要重啟，這兩天陸續收到郵件，顯示系統仍在恢復中；會議也全部取消，員工房子被燒毀，無法正常工作，科研損失難以估計。「150多名同事的家毀於一旦，每個冰冷數字的背後，都是一個個正在經歷滅頂之災的家庭。」

Kazu在艾塔迪那(Altadena)的房子被野火燒成虛墟。（Kazu提供）
Kazu在艾塔迪那(Altadena)的房子被野火燒成虛墟。（Kazu提供）

亞凱迪亞 山火 洛杉磯

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