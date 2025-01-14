被控「外國政府」間諜 南加僑領孫耀寧出庭不認罪

被美國司法部指控「非法充當外國間諜」的南加州僑領孫耀寧（Yaoning Sun）13日出庭不認罪。（本報檔案照）

被聯邦司法部 指控充當「外國政府」間諜 的南加州華人社區活躍人士孫耀寧（Yaoning Sun），13日在洛杉磯 聯邦法院提審（arraignment，亦譯過堂），被告當庭表示「不認罪」（pleaded not guilty），此案審判定於今年 2 月 25 日進行。

此次提審於1月13日中午在洛杉磯Roybal聯邦法院舉行，由聯邦地方法官Alicia G. Rosenberg主持。根據司法部起訴書（Indictment），孫耀寧被控兩項罪名，一項是「陰謀」（CONSPIRACY），另一項是「在美國作為外國政府的非法代理人行事」（ACTING IN THE UNITED STATES AS AN ILLEGAL AGENT OF A FOREIGN GOVERNMENT）。當日應訊，法庭還為被告提供了中文翻譯。

但是，對於聯邦檢察官的指控，孫耀寧表示不認罪。法官和檢辯雙方協商後，陪審團審案定於 2025 年 2 月 25 日由聯邦地區法官 R. Gary Klausner 主持下進行。被告退庭還押。

提審或過堂（Arraignment）是一種刑事法庭程序，被告在法庭上被告知政府對他的指控，法官並向被告解釋其本人擁有的憲法權利，包括保持沉默的權利、聘請律師的權利以及接受陪審團審判的權利。然後，被告提出認罪、無罪或不抗辯。

孫耀寧提審，原定1月9日在Roybal 聯邦法院進行，由聯邦地方法官Pedro V. Castillo主持。但當日恰逢卡特總統國葬日，聯邦政府機關放假，因此提審日程延後。

據美國司法部發佈的消息，南加州奇諾岡市居民孫耀寧於去年12月19日被捕。根據訴狀，孫耀寧充當中國間諜，並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。訴狀還提到，孫耀寧是洛杉磯縣某市議員的「密友」，在她2022年競選市議員時，孫耀寧擔任其競選團隊負責人之一。孫曾經表示，為讓她當選市議員做出了很多努力。