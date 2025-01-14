野火調查未明 南加州愛迪生電力公司先挨告

伊頓大火持續焚燒，已有許多房主狀告愛迪生電力公司。圖為相關單位協助疏散居民。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，伊頓大火（Eaton Fire）持續延燒，包括房主及受害者13日向洛縣高等法院提起多項訴訟，狀告南加州 愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE），稱該公司設備引發這場致命野火。

原告指控SCE擁有的設備，是此次火災起火源。這起火災已燒毀超過1萬4000畝地，在巴沙迪那（Pasadena）和艾塔迪那（Altadena）造成11人喪生。其中一宗訴訟指控該公司未能在颶風級強風橫掃該區域前，妥善檢查且固定設備。

代表其中一位原告的律師布里奇福德（Richard Bridgford）表示，他的律師團隊調查顯示，火災是由於SCE未能關閉穿越伊頓峽谷（Eaton Canyon）的高架電纜所引發，儘管當時已發布極端強風紅旗警告（Red flag PDS wind warning）。另一宗提起類似訴訟的原告是巴沙迪那和艾塔迪那地區多位屋主，他們因山火 失去家園或被迫撤離。

代表部分房主提起訴訟的McNicholas & McNicholas律師事務所律師麥克尼克拉斯（Patric McNicholas）表示，這不僅是責任失職，而是在高度易燃的災區存在嚴重疏失，尤其已在有明確天氣警報況下。他說，過去一周他們與超過500名受害者會面，其中大多數人家園完全燒成灰燼。

伊頓大火一開始是在伊頓峽谷一座SCE擁有的電力傳輸塔下方開始。根據洛杉磯時報，加州消防廳（CalFire）正調查這座電塔是否為山火爆發點。

愛迪生電力公司則認為，其設備並非引發火災的源頭，先前一份調查報告指出，火災爆發後超過一小時，才報告現場有「電器或操作異常」情況。該公司並表示，截至目前尚無任何消防機構暗示公司設備是火災罪魁禍首。