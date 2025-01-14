野火調查未明 南加州愛迪生電力公司先挨告
KTLA 5電視台報導，伊頓大火（Eaton Fire）持續延燒，包括房主及受害者13日向洛縣高等法院提起多項訴訟，狀告南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE），稱該公司設備引發這場致命野火。
原告指控SCE擁有的設備，是此次火災起火源。這起火災已燒毀超過1萬4000畝地，在巴沙迪那（Pasadena）和艾塔迪那（Altadena）造成11人喪生。其中一宗訴訟指控該公司未能在颶風級強風橫掃該區域前，妥善檢查且固定設備。
代表其中一位原告的律師布里奇福德（Richard Bridgford）表示，他的律師團隊調查顯示，火災是由於SCE未能關閉穿越伊頓峽谷（Eaton Canyon）的高架電纜所引發，儘管當時已發布極端強風紅旗警告（Red flag PDS wind warning）。另一宗提起類似訴訟的原告是巴沙迪那和艾塔迪那地區多位屋主，他們因山火失去家園或被迫撤離。
代表部分房主提起訴訟的McNicholas & McNicholas律師事務所律師麥克尼克拉斯（Patric McNicholas）表示，這不僅是責任失職，而是在高度易燃的災區存在嚴重疏失，尤其已在有明確天氣警報況下。他說，過去一周他們與超過500名受害者會面，其中大多數人家園完全燒成灰燼。
伊頓大火一開始是在伊頓峽谷一座SCE擁有的電力傳輸塔下方開始。根據洛杉磯時報，加州消防廳（CalFire）正調查這座電塔是否為山火爆發點。
愛迪生電力公司則認為，其設備並非引發火災的源頭，先前一份調查報告指出，火災爆發後超過一小時，才報告現場有「電器或操作異常」情況。該公司並表示，截至目前尚無任何消防機構暗示公司設備是火災罪魁禍首。
倒塌或損壞的電器設備，曾是加州野火發生根源，但部分專家認為，現在判斷伊頓大火是否是最新一起因公共事業單位引發的火災還為時過早。愛迪生電力公司發言人曼弗得（Jeff Monford）向KTLA發布聲明指出，「南加州發生毀滅性大火期間，我們將致力支持他們度過這段艱困時期。SCE了解與伊頓大火相關訴訟已提，但尚未收到訴狀，公司將進行審查，起火原因至今仍調查中。」
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