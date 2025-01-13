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野火成災 加州政府明令物價限漲1年

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野火成災 加州政府明令物價限漲1年

編譯陳盈霖／即時報導
加州檢察長邦塔（中）表示，業者在山火期間將物價哄抬超過一成屬於非法行為。（ABC 7電視台畫面）
加州檢察長邦塔（中）表示，業者在山火期間將物價哄抬超過一成屬於非法行為。（ABC 7電視台畫面）

加州致命性野火持續蔓延，成千上萬流離失所的家庭尋找棲身之處，相關單位訂出一系列保護措施，防止受害者在尋求幫助時，可能遭遇物價哄抬與詐騙等，包括建材、 民生基本用品、旅館房價都在限漲的範圍內。

ABC 7電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）12日簽署一項行政命令，簡化被摧毀房屋和企業的重建程序。該命令還將洛縣建材、倉儲服務、建設及其他民生基本商品和服務的價格哄抬保護延長至2026年1月7日。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前在記者會上表示，辦公室在山火爆發後，收到有關酒店、出租物業和其他企業的商品和服務收費過高報告。「我們不該哄抬物價，無論食品雜貨還是房租，我們和州長辦公室對此相當重視，確保不會出現哄抬價格行為，也會追究參與此類行為者責任。若有人發現此類情況，請立即向當地政府或檢察辦公室舉報。」

根據加州法律，在緊急情況下，企業主最多只能將價格提高10%，違反者可能面臨最高一年監禁和／或高達1萬元罰款。對大多數人而言，價格哄抬保護持續30天，但與承包商相關的服務，保護期間可長達六個月。

邦塔表示，部分飯店和房東使用基於供需的演算法設定價格。「若這些演算法導致緊急狀態宣布後的價格比之前上漲超過一成，便違反法律。相關業者需弄清楚如何調整價格以符合規定。」他同時敦促警惕冒充慈善機構和非營利組織，替受害者募集資金的詐騙行為，「一些詐騙行為針對老年人、母語非英語移民，有些人甚至用非法名字創立新的詐騙組織，民眾需多加小心。」

加州 紐森 緊急狀態

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近日若收到1400元 勿以為是加州野火紓困詐騙或誤發

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