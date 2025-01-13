我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA：曼哈頓堵車費開徵一周 入城車輛減少4.3萬

投資人疏遠科技股 道指漲逾350點 那指收跌

南加部分地區周二、三恐面臨野火「特別危險情況」

洛杉磯訊
據KTLA報導，本周二、三，南加部分地區將再次面臨野火高風險條件。（取自KTLA電視台）
據KTLA報導，本周二、三，南加部分地區將再次面臨野火高風險條件。（取自KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，國家氣象局預測南加州地區本周火災風險將再次升高，某些特定地區的居民應該格外保持警惕。

國家氣象局最新公布，位於洛杉磯縣北部的5號公路路段，以及聖費南度谷（San Fernando Valley）和范杜拉縣（Ventura County）南部大部分地區，預計將出現「特別危險的情況」（particularly dangerous situations），並從周二（14日）凌晨4時持續到周三（15日）中午。

國家氣象局提醒民眾，「絕對不要做任何可能引發火災的事情。」

此次天氣條件受影響的社區和城市包括聖費南度（San Fernando）、波特牧場（Porter Ranch）、西米谷（Simi Valley）、千橡市（Thousand Oaks）、卡邁利洛（Camarillo）、范杜拉（Ventrua）等。官員表示，雖然預計風力「比上周弱」，但風力「仍足以導致火勢迅速擴大」。這些特定地區的陣風可能達到每小時45英里到70英里，足以對局部地區造成破壞。

氣象局表示，雖然預計某些區域風力不會太強，但由於整個南加州都將出現低濕度，這意味著火災危險將普遍存在。

加州 南加 洛杉磯

上一則

新年煙花惹禍？寶馬山野火起因可能是死灰復燃

延伸閱讀

新年煙花惹禍？寶馬山野火起因可能是死灰復燃

新年煙花惹禍？寶馬山野火起因可能是死灰復燃
洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？
房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅
Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒
喬州冰雪解凍 芝城酷寒報到

喬州冰雪解凍 芝城酷寒報到
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

熱門新聞

民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬