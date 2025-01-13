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新年煙花惹禍？寶馬山野火起因可能是死灰復燃

洛杉磯訊
寶馬山野火可能是因跨年夜煙火引發的前次火災留下的燒痕而重新燃起。（原圖由受訪者提供，記者後製）
寶馬山野火可能是因跨年夜煙火引發的前次火災留下的燒痕而重新燃起。（原圖由受訪者提供，記者後製）

洛杉磯寶馬山大火（Palisades Fire）肆虐至今，已造成至少八人喪生。據華盛頓郵報報導，這場大火可能因跨年夜煙火引發的前次火災遺留的燒痕重燃所致。

報導指出，跨年夜火災的殘餘火星可能在強風的助長下再次燃燒，即使前火災已經被撲滅六天。該報分析衛星圖像、無線電通訊記錄、影片以及相關訪談後發現，致命的寶馬山野火起於消防隊先前撲滅火災的相同區域。而對第二次火災的應對速度相對緩慢，導致火勢迅速擴大，成為加州歷史上最具破壞性之一的山火。

居民對消防隊的應對速度表達不滿。住戶瓦倫丁（Valentine）對華郵表示，此次寶馬山野火爆發時，消防隊的反應比跨年夜火災時慢得多。跨年夜火災時，反應迅速且高效，但這次卻因強風拖延了救援。他與妻子分別於當天相隔30分鐘致電洛杉磯消防局（LAFD），但由於電話線路忙碌，無法立即接通。同時，消防隊正在處理城市其他地區的兩起緊急情況，無法立即調派資源。此外，一架攜帶水的直升機也因強風無法早期投入救火。 根據瓦倫丁的估計，火災開始約45分鐘後才有直升機抵達現場，但並未攜帶水。他在當晚親自到鄰近住戶幫忙灑水滅火，不幸摔下梯子，導致多處燒傷並傷到背部。

洛杉磯地區早在野火爆發前幾天便發布了強風與乾旱警報，這種天氣條件極易引發火災復燃。柏克萊加大（UC Berkeley）機械工程及火災科學專家戈爾納（Michael Gollner）表示，「我們知道火災有可能從陰燃狀態重新轉為明燃。一周內的前火災殘餘物再次復燃並引發新火災是完全可能的。」

該報取得的衛星影像顯示，寶馬山野火發生約20分鐘後，煙霧的起點與跨年夜火災在聖塔蒙尼卡山脈天梅斯卡山脊（Temescal Ridge）留下的燒痕重疊。跨年夜的火災因無風僅緩慢蔓延4英畝，雖如此，仍耗時超過四小時才完全控制住。

一名名為赫爾維茲（Darrin Hurrwitz）的登山者表示，他在火災爆發前一小時曾在起火地點附近聞到煙味，但隨後氣味消失，於是繼續行進。一位居民則憤怒地對華郵表示，整場大火的起因是跨年夜燃放煙火的「愚蠢行為」。他說，每年跨年夜都有人違規燃放煙火，凌晨時分他與家人聽見煙火聲，隨後目睹火光。

目前尚無法確定跨年夜火災是否引發了寶馬山野火。加州與聯邦調查人員正在火災第二次爆發的起點進行詳細搜查，以查明確切起火原因。

跨年 洛杉磯 加州

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