新年煙花惹禍？寶馬山野火起因可能是死灰復燃
洛杉磯寶馬山大火（Palisades Fire）肆虐至今，已造成至少八人喪生。據華盛頓郵報報導，這場大火可能因跨年夜煙火引發的前次火災遺留的燒痕重燃所致。
報導指出，跨年夜火災的殘餘火星可能在強風的助長下再次燃燒，即使前火災已經被撲滅六天。該報分析衛星圖像、無線電通訊記錄、影片以及相關訪談後發現，致命的寶馬山野火起於消防隊先前撲滅火災的相同區域。而對第二次火災的應對速度相對緩慢，導致火勢迅速擴大，成為加州歷史上最具破壞性之一的山火。
居民對消防隊的應對速度表達不滿。住戶瓦倫丁（Valentine）對華郵表示，此次寶馬山野火爆發時，消防隊的反應比跨年夜火災時慢得多。跨年夜火災時，反應迅速且高效，但這次卻因強風拖延了救援。他與妻子分別於當天相隔30分鐘致電洛杉磯消防局（LAFD），但由於電話線路忙碌，無法立即接通。同時，消防隊正在處理城市其他地區的兩起緊急情況，無法立即調派資源。此外，一架攜帶水的直升機也因強風無法早期投入救火。 根據瓦倫丁的估計，火災開始約45分鐘後才有直升機抵達現場，但並未攜帶水。他在當晚親自到鄰近住戶幫忙灑水滅火，不幸摔下梯子，導致多處燒傷並傷到背部。
洛杉磯地區早在野火爆發前幾天便發布了強風與乾旱警報，這種天氣條件極易引發火災復燃。柏克萊加大（UC Berkeley）機械工程及火災科學專家戈爾納（Michael Gollner）表示，「我們知道火災有可能從陰燃狀態重新轉為明燃。一周內的前火災殘餘物再次復燃並引發新火災是完全可能的。」
該報取得的衛星影像顯示，寶馬山野火發生約20分鐘後，煙霧的起點與跨年夜火災在聖塔蒙尼卡山脈天梅斯卡山脊（Temescal Ridge）留下的燒痕重疊。跨年夜的火災因無風僅緩慢蔓延4英畝，雖如此，仍耗時超過四小時才完全控制住。
一名名為赫爾維茲（Darrin Hurrwitz）的登山者表示，他在火災爆發前一小時曾在起火地點附近聞到煙味，但隨後氣味消失，於是繼續行進。一位居民則憤怒地對華郵表示，整場大火的起因是跨年夜燃放煙火的「愚蠢行為」。他說，每年跨年夜都有人違規燃放煙火，凌晨時分他與家人聽見煙火聲，隨後目睹火光。
目前尚無法確定跨年夜火災是否引發了寶馬山野火。加州與聯邦調查人員正在火災第二次爆發的起點進行詳細搜查，以查明確切起火原因。
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