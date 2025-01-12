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父女留守災區家園並義務做這事 撤離者超感激

編譯陳盈霖／即時報導
普拉塔父女在伊頓野火中，留守家園竟意外獲得撤離者感激。（美聯社）
普拉塔父女在伊頓野火中，留守家園竟意外獲得撤離者感激。（美聯社）

CNN報導，災難處處現溫情！伊頓野火（Eaton FIre）肆虐，艾塔迪那（Altadena）災情嚴重，居民普拉塔（Vanessa Prata）與其父母原計畫打包行李撤退，然相較僅隔一條街的房屋全遭火吞噬，他們居住27年的房屋奇蹟般安然無恙，一家人遂決定留在家中，承擔起替鄰居檢查房屋的任務。

普拉塔說，鄰居們在避難所裡，不知道自己房屋是否倖存，他們若能知道房屋情況，就能重新組織思路，決定接下來該怎麼走。

洛杉磯地區7日爆發數起野火，至今吞噬範圍超過舊金山面積，十多萬人接到撤離令，燒毀超過1萬2000座建築（包括住宅、公寓、商業建築、附屬建築及車輛），迄今已24人死亡。

就讀護理專業的25歲普拉塔7日晚間回家途中，突然看見火勢正逼近她與父母、兩隻貓和一隻狗居住的家，與父母通話後匆忙趕回家，沿途已有許多人反向撤離。

回到家後，任職南加大電子與計算暨工程學教授的父親阿盧齊奧（Aluizio Prata）不想離開，他認為火勢不會波及他們家，即使火勢逼近，也希望留下來幫忙。他們整晚待在家，用水桶、水管噴灑院子，踩滅被強風吹散的餘燼，防止火勢蔓延。

當野火損失逐漸明朗時，普拉塔看到許多人捐贈食物、衣物、家居與寵物用品。她想幫忙，但管制地區只能出，不能進。直到10日上午，她在艾塔迪那社區臉書社群發文，提供她認為自己能做的事：「我們非常樂意駕車四出轉轉，替想看自己家情況，或想知道自己家還剩下哪些東西的屋主查看、拍照。」

貼文發出後，請求紛至沓來，至11日上午已達45份，她與父親駕車，慢慢穿過倒下的樹木、倒塌的電線、燒毀的汽車殘骸，幫助災民找尋他們的家。兩天內他們走訪20多間房屋，其中只有不到一半的房屋仍屹立不倒。

在一條死胡同的盡頭，他們看見一棟房子成了廢墟，仍在冒煙。對比屋主發給她火災前的照片，「你知道，當你看到這棟房屋之前多麼美麗，現在卻要告訴他們這個情況時，你無法言語，你只能說『對不起』。我希望能為他們做更多事情。」還好，本身受過護理專業訓練，普拉塔說「人們在我面前哭泣，我有能力處理。」她很高興成為社區一份子，很高興看見大家都在盡自己所能。

艾塔迪那在伊頓山火中受災嚴重。(NBC電視台畫面）
艾塔迪那在伊頓山火中受災嚴重。(NBC電視台畫面）
艾塔迪那在伊頓山火中受災嚴重。(NBC電視台畫面）
艾塔迪那在伊頓山火中受災嚴重。(NBC電視台畫面）

南加大 寵物 舊金山

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