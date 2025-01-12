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趁火打劫多 南加野火逮捕近30人 已請國民兵援助

編譯陳盈霖／即時報導
洛縣警局局長盧納表示，已在山火災區逮捕近30人。（CBS電視台畫面）
洛縣警局局長盧納表示，已在山火災區逮捕近30人。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，洛杉磯地區寶馬山（Palisades）與伊頓（Eaton）野火持續焚燒，洛縣警局局長盧納（Robert Luna）12日在記者會上表示，已在災區附近逮捕近30人（伊頓山火地區25人，寶馬山附近四人），以防趁火打劫。他並指出，為因應更多劫匪出現，他已請求國民兵（National Guard）提供更多援助。

盧納說，「我看到一名看起來像消防員的男士，我問他是否還好，因他坐在地上，我沒意識他已被戴上手銬。事實上，他因入室竊盜被抓，我們將他移交洛市警局（LAPD）。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室12日下午證實，額外部署1000名加州國民兵（California National Guard）至洛杉磯地區。他在聲明中指出，「加州國民兵的男女成員，自火災第一天起便在現場，不僅參與滅火，還協助受火災影響社區的公共安全。」

盧納說，目前已有約400名國民警衛隊成員在災區，他們承諾在疏散區域提供安全保障，協助洛市警局、加州公路巡警軍（CHP）等當地執法部門，防止趁火打劫者影響居民財產。他說，地方和州檢察長「非常渴望」起訴那些入室竊盜或網路詐騙等利用受災戶的犯罪者。

受大火影響，包括洛市、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、馬里布（Malibu）及洛縣非縣建制區強制疏散和警告疏散地區，自10日起實施宵禁，從晚間6時至隔天上午6時，以防止竊盜和掠奪行為，違反宵禁者可面臨輕罪指控，最高處1000元罰款。

加州 國民兵 宵禁

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