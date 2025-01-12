周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

對於洛杉磯縣西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下的華人 居民Blossom李來說，伊頓山火 (Eaton Fire)讓他們經歷生死逃難。7日起火那晚，一家老小連夜撤離，周圍房子幾乎全燒毀；幸運的是，Blossom和另外幾戶家庭的房子在大火中倖存，「真是不幸中萬幸，相比其他受災者來說，我們非常感恩」。

（視頻來源：Blossom李提供，記者邵敏後製）

回憶7日山火爆發那晚，恍如隔世。Blossom表示，最初是鄰居來敲門通知撤離，那時約晚7、8時，「到晚10時左右，警察上門要求所有人撤離。」Blossom說，起初沒有當回事，熊熊大火一開始在對面山上燃燒，且一直往上蔓延，「我們住在山腳，距離大火有7、8分鐘車程，我以為不會影響到我們家。」

盡管如此，這戶華人還是在當局催促下，收拾好重要物品，一家老小6口人，連夜開車離開家園。特斯拉 Cybertruck的車窗上，一路倒影來勢洶洶的山火。

幾個小時後，Blossom通過手機監控查看家中狀況，發現消防車已經抵達她家，三名消防員就站在門口，用水管開始滅火，監控畫面顯示，房子對面的灌木叢火光四起，門窗外也是通紅一片。Blossom回憶，那個時候非常焦慮，很想開車回去看房子，但回家的路已被警方封鎖。「我朝家的方向看，火勢非常旺，那晚一夜未眠，一直通過監控觀察家中情況，到第二天淩晨5時，家裡停電，再也看不到火情發展」。

華人家中窗戶外火光四起。（Blossom李提供） 華人通過手機監控，看到消防員消站在家門口滅火。（Blossom李提供）

8日一早，Blossom的家人從一條小路回家。根據她丈夫單先生回憶，當時看到房子沒有被燒，非常慶幸，「山火已經燒到家門口，就隔一條馬路，也就一米距離。第一次回家時，看到家對面還有明火在燃燒，火勢不是很大，但房屋周圍草木都已燃盡」。

這戶華人家所在地，共有四套房子，山上一套、山下包括Blossom家在內，共三套。單先生說，山上那套房子，周邊樹木雖已燒焦，但截至目前，這四戶房子都平安躲過這場劫難。單先生表示，山的另外一邊全被大火吞噬，距離家園半英里外的居民房屋，損失慘重。