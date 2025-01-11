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洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

強風低濕度持續不利滅火 伊頓山火向南蔓延

編譯陳盈霖／即時報導
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

洛杉磯時報報導，國家氣象局預計11日晚間至12日（周日）再次出現嚴重山火天氣，13日晚間至14日聖塔安那焚風（Santa Ana gusts）加劇，洛杉磯東部山區陣風預計達每小時75哩以上。氣象局預測顯示，此氣候條件對目前艾塔迪那（Altadena）地區的伊頓山火（Eaton fire）相當不利，「火勢恐進一步向南蔓延」。

國家氣象局發布紅氣警報（red flag）延長至15日晚間，且發佈火災觀察警報（fire watch warning）。氣象學家書恩菲爾德（Rose Schoenfeld）表示，「我們擔憂的是11日至15日期間，風力將進一步增強，這次持續時間看起來相當不利。」

儘管聖塔安那焚風主要影響范杜拉（Ventura）與洛縣的山區和丘陵，但對蘇珊娜山（Santa Susana Mountains）和聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）影響恐更為顯著。截至11日，寶馬山花園（Pacific Palisades）發生的寶馬山野火（Palisades Fire）僅控制11%，伊頓山火則控制15%。

洛縣消防局局長莫羅尼（Anthony Marrone）稱，為防止電器設備引發火災，未來幾天可能會有更多地區電力中斷，期盼民眾理解「雖然給生活帶來不便，但它確實能防止火災，挽救生命」。南加州愛迪生電力公司（SCE）稱，11日約有30萬用戶，包括洛縣8萬用戶恐面臨斷電，目前約2萬用戶仍斷電。

預計乾燥天氣將持續至本周中旬，書恩菲爾德表示，16日可能會出現小雨，濕度也將有所改善，「最理想的情況是會有一場暴風雨」。

洛縣 山火 洛杉磯

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