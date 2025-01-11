慈濟攜手洛杉磯僑界 捐款捐物賑災祈福

全體為受災民眾祈福。（記者王若然／攝影）

面對洛杉磯 縣多地蔓延的山火，慈濟 美國總會攜手多個南加州 社團領袖於11日舉辦記者會及祈福會，說明正在及未來將為災區居民做出的救援行動。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、羅省中華會館、南加州中國大專院校聯合會校友會等代表出席，要與慈濟合作幫助野火中喪失家園的人們。

經文處副處長陳令欣介紹，為了協助洛杉磯地區消防隊員及受災居民應對山火造成的空氣污染，經文處捐贈1萬個N95口罩及三箱護目鏡等物資。這批口罩是由一位善心台灣僑胞透過中華航空美洲總分公司協調駐洛杉磯台北經濟文化辦事處來捐贈，希望為救災人員及受災民眾提供切實的健康防護。陳令欣副處長強調，未來持續與僑團各界合作，支持相關救災與重建工作。

羅省中華會館主席聶澤英表示，將於12日晚6時在華埠金龍酒家舉辦野火災難捐款活動，歡迎各界人士參加。所獲捐款將悉數交由慈濟，為災區人民做貢獻。洛杉磯番禺同鄉會前會長沈均海及妻子當場向慈濟捐贈2500美元，南加州海南會館向慈濟捐款3000美元。

南加州中國大專院校聯合校友會會長曾翔瑜介紹，各大校友會都希望竭盡所能將心意帶進慈濟。目前校友會已經發起捐贈，屆時將會報告給慈濟，集結力量一起做貢獻。台灣同鄉會會長儲錦琪介紹，她的兒子是火災第一線的消防員，已經連續奮戰36小時。她說，目前消防員最缺的就是N95口罩，以及高質量的消防裝備。她表示同鄉會將與慈濟一起合作，為受災群眾持續送去幫助。洛杉磯縣縣長巴格辦公室代表吳忠國對慈濟第一時間為災區送物資表達了感激和讚美。他代表洛杉磯縣政府對慈濟的快速反應和貢獻表達謝意。他說，政府資源有限，有了社團的幫助才可以發揮更大的力量。

慈濟美國總會執行長曾念慈介紹，慈濟為有需要的人提供食品、清潔等救濟包。任何有精神輔助需求的人可以聯繫洛杉磯縣緊急救援電話211。想要捐款的民眾可以撥打電話888-989-8244，或到慈濟美國官網https://tzuchi.us/zh進行捐贈。

與慈濟一同合作賑災的還有世界越柬寮華人團體聯合會。現場來賓還包括洛僑中心副組長江月琇和經文處組長王冠惠，美國洛杉磯佛教聯盟主席照初法師，慈濟美國艾爾蒙地聯絡處負責人陳健等。