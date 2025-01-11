應對火災便利市民 洛杉磯地鐵延長免費乘車

洛杉磯地鐵延長免費搭乘至本周日，部分路線改道或停駛，詳情請查詢 Metro 官方平台或致電客服。（洛杉磯地鐵製圖）

近期洛杉磯 地區大火肆虐，當局為協助居民疏散並因應突發狀況，洛杉磯地鐵 （Metro）宣布延長免費搭乘服務至本周日，並暫停收車票5天。洛縣 縣政委員 Janice Hahn 表示，此舉也方便居民前往避難所、與親友團聚或運送生活物資給需要幫助的人。

地鐵官員表示，地鐵服務暫停期間，將提供部分免費接駁服務。其中 A 線（舊藍線）受大火影響，南段從 Southwest Museum Station 至 Long Beach市中心站正常運行，北段從 Fillmore Station 至 Azusa/Pacific University Station 亦維持運作。受影響的區間，地鐵安排接駁巴士接送，直至火災殘留物清理完成並修復設施。免費接駁巴士的服務包括 Southwest Museum Station、Highland Park Station、South Pasadena Station 與 Fillmore Station 之間的路段，現場還有地鐵大使協助民眾搭乘。

受火災及道路封閉影響，多條巴士路線需改道行駛。180 路在 Sunset Blvd/Vermont Ave 及 Los Feliz Blvd/San Fernando Rd 之間繞行，改道 Sunset Blvd、Fountain Ave 及 Hyperion Ave。217 路在 Sunset Blvd/Vermont Ave 之間改道 Fountain Ave、Hyperion Ave 及 San Fernando Rd。690 路沿 I-210 行駛，Foothill Blvd/Arroyo Pkwy 與 Paxton St/McLay Ave 之間繞行。233 路南行經 Ventura Blvd 後改道 I-405，並繞行 Sepulveda Blvd。此外，部分路線因火災全面暫停，包括 134 路與 602 路全面停駛；660 及 662 路在 Washington Blvd 以北亦暫停服務。

Pasadena、Altadena、及 Sierra Madre 部分區域的 Metro Micro 服務受影響，Woodbury Rd 以北、New York Dr 及 Sierra Madre Blvd 均暫停運作。不過，Pasadena Rose Bowl 周邊部分路段已在 1 月 10 日恢復服務，包括 Lincoln Ave Montana St 以南，Foothill Blvd 和 Los Robles Ave 之間，以及 New York Dr 與 Hill Ave 和 Altadena Dr 之間的區域。

有關最新地鐵服務調整，民眾可透過以下方式查詢：Twitter 官方帳號 @MetroLAAlerts、地鐵網站 alerts.metro.net、臉書專頁或 Metro.net，也可致電 323-466-3876（提供中英雙語服務）。洛杉磯地區火勢因強風持續蔓延，當局提醒居民密切注意天氣及交通更新，並配合避難與安全指引，共同應對災情挑戰。