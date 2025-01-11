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南加華商捐10萬美元防火耐水建材支援災後重建

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加華人建材商家10日召開記者會，宣布向國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會捐贈筆記本電腦，以及向受災居民捐贈價值10萬美元防火建材幫助重建家園。（記者張宏／攝影）
南加華人建材商家10日召開記者會，宣布向國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會捐贈筆記本電腦，以及向受災居民捐贈價值10萬美元防火建材幫助重建家園。（記者張宏／攝影）

大火無情人有情，南加華人建材商家10日舉辦記者會，宣布向國際佛光會洛杉磯協會蒙市第三分會捐贈可充電筆記本，同時捐贈價值10萬美元防火建材幫助野火受災戶重建家園。

牆面建材業者Simon宋表示，這次火災對房屋、基礎設施、電力供應及居民生活造成廣泛深遠的影響。許多房屋因材料性能不足而未能經受住火災考驗，導致損毀嚴重。而災後重建則面臨時間緊迫、資源有限、材料選擇難度大的困境。他們希望略盡綿薄，幫助災區民眾，捐贈價值10萬美元高性能牆面材料，具有適用於各種曲面和複雜設計的柔韌特性，用於受災家庭房屋的重建材料。希望通過這一行動，為災區居民帶去一份關懷，為重建安全和溫暖家園盡一份綿薄之力。有需要的災區居民可聯繫951-500-2800申請。面對加州每年頻繁的山火威脅，家裝牆面的防火和耐水的選擇日益重要，不僅可防止火苗快速蔓延，為撤離爭取更多時間，還可面對災後可能的雨水和消防用水侵蝕，防止次生災害。

Jenny Wang表示，除建築材料，他們還捐贈充電筆記本給佛光會，這款筆記不僅可手寫記錄，且本身自帶充電功能且適用多個手機型號，在發生災害時不僅方便充電且還有記錄功能。同時還捐贈口罩給佛光會，希望能幫助到災區居民。

國際佛光會洛杉磯協會蒙市三分會會長李春紅表示，南加華人民眾不管是否住在災區，都時刻關注火災發展情況，如今火災已持續數日，災後救助和重建工作要積極展開，感謝華人業者的慷慨幫助。西來寺在慧東法師倡導下也已成立洛杉磯火災救助指揮中心，為災區民眾提供物資救援和幫助。

面對加州每年頻繁的山火威脅，家裝牆面的防火和耐水的選擇日益重要，不僅可防止火苗快...
面對加州每年頻繁的山火威脅，家裝牆面的防火和耐水的選擇日益重要，不僅可防止火苗快速蔓延，且耐水防止侵蝕。（記者張宏／攝影）
南加華人建材商家10日舉辦記者會，宣布向國際佛光會洛杉磯協會蒙市第三分會捐贈可充...
南加華人建材商家10日舉辦記者會，宣布向國際佛光會洛杉磯協會蒙市第三分會捐贈可充電筆記本，同時捐贈價值10萬美元防火建材幫助火災中的居民重建家園。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 華人 南加

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