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山火席捲艾塔迪那 人間天堂一夜變煉獄

記者楊青/艾塔迪那即時報導
艾塔迪那最古老、最優雅、最有人情味的山邊社區，一夜之間變成人間煉獄。（Ku太太提供）
艾塔迪那最古老、最優雅、最有人情味的山邊社區，一夜之間變成人間煉獄。（Ku太太提供）

「我家燒掉一小半，算是非常幸運，但整個社區沒了，家園的感覺沒了」。7日晚至8日清晨的伊頓（Eaton Fire）摧毀了艾塔迪那和巴沙迪那上千棟房子，艾塔迪那的古老、優雅、最有人情味的山邊社區，一夜之間變成人間煉獄。

住戶華人會計師Ku先生夫婦7日晚接到緊急撤離令，「回家帶上一貓一狗馬上離開，早上醒來，鄰居互相問候，才知道重災區之一正好是我們區域」，Ku太太8日上午回家，「沿途全是燒焦的房子，大樹橫倒，不下心就會碰上倒伏的電線桿，很多房子還有明火，四處濃煙」。

花房和儲藏室都被燒沒，所幸她家阿姨早一步趕到，看到剛剛開始燃燒的車庫，趕緊用魚池的水一桶桶往上潑，終於撲滅。院子前前後後到處可見明火暗火，再用沙石一鏟鏟壓滅，避免了火燒樹木威脅主屋。

Ku太太和先生15年前搬來這一南加州最古老的社區，「我們週邊大約20多棟房子，大都百年以上，現在就剩下三、四棟了，實在是說不出的難過」，Ku太太和房子被燒的鄰居擁抱，不知說什麼好，「談起重建，都說燒成這樣了，應該不會重建了，很有一種被老天遺棄的感覺」。

Ku太太說，他們這裡有一個藝術家居住區，六七棟房子在一個小小峽谷裡，每年開放手工作品展，已被燒成廢墟；往下一條路是當地有名的好街，兩旁房子大又有風格，現在只剩了頭上三家；還有一條窄窄的小街，兩旁房子一律以石頭作圍沿，形態迥異，歐風濃厚，但這次大火全給燒掉；附近兩個高爾夫球場，一公一私，以前常常在那裡和朋友吃飯，現在房子都沒了。

「我們本來打算一直會住下去的」，她說，這裡很像30多年前剛來時的美國，友善又安靜，富足又低調，許多愛狗的鄰居，路上遇見停下交談；院子也都是乾乾淨淨招人喜歡，街上總可以看到幾個小小圖書櫃，供路人捐書或取用，也會看到古老開放式大門兩邊石椅前，掛著好看又溫馨的牌子，歡迎鄰居朋友坐下休息。

「正因為同樣喜歡，我弟也新搬進來，離我家開車兩三分鐘，沒想到剛搬來一周，他的街全被燒光，沒留下一棟房子」。Ku太太說，這場大火燒得心好痛，不過也是慶幸曾經住過這個有許多故事的地方。

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