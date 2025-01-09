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洛城天空煙霧瀰漫 華生畢業旅行泡湯

記者金維多/洛杉磯即時報導
受山火影響，洛杉磯市中心上空能見度極低。（小王提供）
受山火影響，洛杉磯市中心上空能見度極低。（小王提供）

南加多地仍在與山火作戰，而新一輪聖塔安娜焚風預計周四晚至周五晨席捲南加，升高了火勢蔓延的風險。受山火影響，洛杉磯多個學區停課，部分學生緊急撤離校園，有學生表示洛城天空宛如末日景象，原本期待已久的畢業旅行也被迫取消。

洛杉磯加州大學（UCLA）正值新學期開學周，但校方於8日周三晚間宣布取消周四和周五的本科生課程，並將研究生課程轉為線上教學，減少校園運營風險。有學生在社交媒體上透露，受山火影響，校園上空煙霧瀰漫，空氣中夾雜著火紅的光暈，幾乎所有人都戴上了口罩應對惡劣的空氣質量。不少學生在周三晚間收拾行李撤離校園，同時也紛紛在TikTok上分享校園災情，批評校方對山火威脅反應遲緩。

南加州大學（USC）的一名學生小王描述了洛杉磯市中心的惡劣天氣，「整個城市像世界末日一樣，能見度極低。」他表示，公寓樓下的游泳池在大風的吹襲下滿目瘡痍，池水變得黑濁。他原計畫於周三晚前往阿拉斯加欣賞極光，為留學生涯畫上圓滿的句號，但因山火災情，不得不取消行程。

小王去年12月畢業後計畫今年1月回國，提前出售了愛車，近期則以租車的方式與同學四處旅行。他表示，「租車每天需要30美元，再加上保險費用，原本取消極光之旅後還能考慮在南加周邊遊玩，但山火與焚風的雙重打擊讓所有計劃化為泡影。眼下火勢未平，新一輪大風即將來襲，最後一周恐怕只能困守公寓。」

據國家氣象局預報，一股新的高壓氣旋正在從北部形成，預計將帶來更強的陣風，風速可能達到每小時40至60英里，山區更可能飆升至每小時70英里。國家氣象局已將大部分地區的紅色警報延長至周五下午6點，預報員表示，「風力將在周四晚上至周五清晨達到峰值，但不會像之前那樣強烈。」

洛加大周三晚間宣布取消周四和周五的本科生課程，並將研究生課程轉為線上教學。（UC...
洛加大周三晚間宣布取消周四和周五的本科生課程，並將研究生課程轉為線上教學。（UCLA校長辦公室）
洛市中心公寓游泳池滿目瘡痍，池水變得黑濁。（小王提供）
洛市中心公寓游泳池滿目瘡痍，池水變得黑濁。（小王提供）
部分地區空氣中夾雜著火紅的光暈。（小王提供）
部分地區空氣中夾雜著火紅的光暈。（小王提供）

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