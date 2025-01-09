我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫

洛杉磯市長不理記者提問 又在新聞發布會說錯話

Uber、Lyft提供山火災民免費乘車撤離

洛杉磯訊
共乘公司Uber和Lyft提供山火災民免費乘車前往避難地點。（Unsplash）
共乘公司Uber和Lyft提供山火災民免費乘車前往避難地點。（Unsplash）

加州野火仍在延燒，共乘公司Uber和Lyft提供疏散的居民免費乘車前往避難地點。

Uber營運副總裁Camiel Irving表示，「我們正在與地方當局和急救人員合作，確保每個需要疏散幫助的人都能得到乘車服務。」

疏散人員可以在Uber應用程式的錢包功能中輸入促銷代碼「WILDFIRE2」，兌換一次高達40美元的免費Uber乘車服務，然後再請求乘車前往指定的避難地點。截至1月15日，每位用戶最多可以兌換兩次免費行程。

可免費搭乘優步的避難地點包括：

巴沙迪那市立大劇院（Pasadena Civic Auditorium） – 300 E. Green St, Pasadena；西木區休閒中心（Westwood Recreation Center） – 1350 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles；El Camino Real Charter高中（El Camino Real Charter High School） – 5440 Valley Circle Blvd., Woodland Hills；Ritchie Valens休閒中心（Ritchie Valens Recreation Center） – 10736 Laurel Canyon Blvd, Pacoima。

需要免費乘坐Lyft前往避難所的疏散居民可以使用代碼「CAFIRERELIEF25」，獲得價值高達25美元。每位使用者最多可以使用該代碼兩次。

Lyft社會影響主管（Social Impact Manager） Celia Moreno表示，「安全是Lyft的首要任務。我們正在密切關注不斷變化的情況，並與司機、乘客和當地官員保持聯繫。 Lyft 致力於提供可靠的交通服務，特別是在緊急情況下，為有需要的社區提供支援。」

除此之外，Planet Fitness已向任何人開放其在洛縣的分店，無需會員資格，民眾都可以免費使用更衣室、淋浴、按摩躺椅、電源插座和無線網路。Airbnb也為因山火而流離失所或被迫疏散的居民提供免費臨時住房。Shake Shack連鎖店在周日之前為全縣任何地點的急救人員提供免費的Shack漢堡。

Lyft 加州 Shake Shack

上一則

山火撤離後華人返家 百萬豪宅化為瓦礫

延伸閱讀

西藏強震災民增至6.15萬 3612間房屋倒塌

西藏強震災民增至6.15萬 3612間房屋倒塌
堵車費實施 共享單車Citi Bike也漲價 華人抱怨

堵車費實施 共享單車Citi Bike也漲價 華人抱怨
曼哈頓堵車費實施 共享單車CitiBike也漲價

曼哈頓堵車費實施 共享單車CitiBike也漲價
堵車費施行首個月 Lyft提供乘客返現

堵車費施行首個月 Lyft提供乘客返現
紐約堵車費上路後網約車單程加價1.5元 華人關注

紐約堵車費上路後網約車單程加價1.5元 華人關注
Citi Bike 1月6日起再漲價 一年內三連漲

Citi Bike 1月6日起再漲價 一年內三連漲

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油