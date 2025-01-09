世上唯一兔子博物館 毀於洛杉磯伊頓山火

博物館的共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水，惋惜兔子博物館的逝去。（KCAL截圖）

位於艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館 （Bunny Museum）在伊頓山火（Eaton Fire）肆虐中毀於一旦。該館擁有近5萬件與兔子有關的物品，始於一段愛情故事，破過金氏記錄，被稱為「世界唯一的兔子博物館」，如今剩下一片廢墟。

博物館共同所有人Steve Lubanski一臉灰塵飽含淚水的表示，整個老城區，標誌性的艾塔迪那老城區都消失了，兔子博物館也沒了，他很難過。雖然他能夠拯救一些寵物和精選物品，但整個建築和大部分藏品都被大火吞噬。

博物館在其臉書（Facebook）帳號上發文稱，Steve Lubanski在7日發生火災時，一直忙著用水管沖洗他心愛的建築，希望它能免受火焰的侵襲，但當隔壁的建築倒塌時，火勢蔓延得太快了，從Lake大道和Altadena大道交匯處，一直延伸到博物館門前修剪成兔子形狀的大樹籬。

Steve Lubanski表示，他和妻子花了將近40年的時間才建成這座兔子博物館，如今卻被大火徹底吞噬。兔子博物館曾出現在「雷普利信不信由你！」等電視節目中，並被列入金氏世界紀錄。打造兔子博物館的契機始於他們戀愛初期。同為義大利 移民，當年Lubanski在情人節送Frazee一隻「巨型氣球裡的兔子」作為禮物，而Frazee買了一隻陶瓷兔子回報給Lubanski作為復活節禮物。然後，以兔子作為婚禮主題的這對夫婦，迷戀上收藏兔子相關物品，並堅持數十年。然而，現在他們和洛杉磯 許多其他人一樣，為失去最珍惜的東西和回憶而悲痛不已。

兔子博物館宛如一本兔子百科全書，滿屋子的活兔子、兔子玩偶、珠寶飾品、海報月曆到家庭用品應有盡有，總計有4萬5000多件收藏品，全部密密麻麻聚集在這棟兩層樓的住宅內。館內收藏來自世界各地的兔子文化物品，包括來自中國的大白兔，因此吸引不少亞裔遊客來這裡參觀。