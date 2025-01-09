支援洛杉磯滅火 州長調集7500消防員140運水車

紐森（中）在PALISADES火場指揮所布置滅火戰役。（州長辦公室）

超過 7500 名加州 政府消防人員正在實地與當地和聯邦合作夥伴合作應對南加州正在發生的歷史性山火。州府正在調動多達 140 輛運水車（water tanker trucks），以支持持續撲滅洛杉磯 前所未有的火災。

州長紐森 （Gavin Newsom）8日晚宣布，加州正在調動多達 140 輛 2500 加侖的水車協助撲滅伊頓（Eaton）和帕利塞茲（Palisades fires）兩地火災。

8日週三晚，加州消防局調來的一些灑水車已經駛往火災指揮所。預計在夜間部署更多卡車，為滅火工作提供額外的供水。這些運水車與地面上已有的 23 輛運水車以及超過 7500 名消防和緊急應變人員。

紐森表示，「加州正在調動更多的供水車隊，以支持持續撲滅洛杉磯前所未有的大火。我們正在與地方和聯邦合作夥伴密切合作，即時發現並填補空白。我們的首要任務是保護加州人民，額外的運水車對於我們的滅火戰鬥至關重要。」

加州林業和消防局 (CAL FIRE)部署了 4700 多名消防人員，包括地方和聯邦合作夥伴空中資產包括 6 架空中加油機和 31 架直升機，1002消防車，138 名工作人員，以及 53 台推土機和 23 輛水車。

此外，州長緊急服務辦公室（Cal OES）透過啟動加州行動中心協調應變工作，包括透過加州的消防和救援互助系統部署 1040 名消防員和 260 輛消防車。

在州際互助方面，加州已請求並獲得了俄勒岡州提供75 輛消防車、華盛頓州提供45 輛消防車、新墨西哥州提供5 輛消防車、猶他州提供10 輛消防車，以及愛達荷州提供25 輛消防車的承諾，通過緊急管理援助協議額外派遣了數百名消防員。

在極端天氣事件發生之前與當地消防部門、縣緊急管理人員和氣象官員進行協調，同時增加公共資訊以鼓勵整個社區的復原力。