我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被野火燒到只剩2根煙囪

支援洛杉磯滅火 州長調集7500消防員140運水車

記者丁曙／即時報導
紐森（中）在PALISADES火場指揮所布置滅火戰役。（州長辦公室）
紐森（中）在PALISADES火場指揮所布置滅火戰役。（州長辦公室）

超過 7500 名加州政府消防人員正在實地與當地和聯邦合作夥伴合作應對南加州正在發生的歷史性山火。州府正在調動多達 140 輛運水車（water tanker trucks），以支持持續撲滅洛杉磯前所未有的火災。

州長紐森（Gavin Newsom）8日晚宣布，加州正在調動多達 140 輛 2500 加侖的水車協助撲滅伊頓（Eaton）和帕利塞茲（Palisades fires）兩地火災。

8日週三晚，加州消防局調來的一些灑水車已經駛往火災指揮所。預計在夜間部署更多卡車，為滅火工作提供額外的供水。這些運水車與地面上已有的 23 輛運水車以及超過 7500 名消防和緊急應變人員。

紐森表示，「加州正在調動更多的供水車隊，以支持持續撲滅洛杉磯前所未有的大火。我們正在與地方和聯邦合作夥伴密切合作，即時發現並填補空白。我們的首要任務是保護加州人民，額外的運水車對於我們的滅火戰鬥至關重要。」

加州林業和消防局 (CAL FIRE)部署了 4700 多名消防人員，包括地方和聯邦合作夥伴空中資產包括 6 架空中加油機和 31 架直升機，1002消防車，138 名工作人員，以及 53 台推土機和 23 輛水車。

此外，州長緊急服務辦公室（Cal OES）透過啟動加州行動中心協調應變工作，包括透過加州的消防和救援互助系統部署 1040 名消防員和 260 輛消防車。

在州際互助方面，加州已請求並獲得了俄勒岡州提供75 輛消防車、華盛頓州提供45 輛消防車、新墨西哥州提供5 輛消防車、猶他州提供10 輛消防車，以及愛達荷州提供25 輛消防車的承諾，通過緊急管理援助協議額外派遣了數百名消防員。

在極端天氣事件發生之前與當地消防部門、縣緊急管理人員和氣象官員進行協調，同時增加公共資訊以鼓勵整個社區的復原力。

此前，加州緊急管理辦公室在洛杉磯、河濱、橙縣、聖伯納汀諾、聖地牙哥、聖塔芭芭拉和范杜拉縣預先部署了65 輛當地政府消防車、7 輛水車、7 架直升機、 9 輛推土機和超過105 名專業人員，以應對強風災害。

加州林業和消防廳徵調全州消防資源支援洛杉磯滅火。（CalFire）
加州林業和消防廳徵調全州消防資源支援洛杉磯滅火。（CalFire）

加州 洛杉磯 紐森

上一則

烈火導致華人區大面積停電 生活大亂 社區圖書館擠滿民眾

下一則

洛杉磯野火惡化空氣 醫師建議戴口罩少外出

延伸閱讀

南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能

南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能
火颶風強襲 南加林火失控已5死 進入緊急狀態

火颶風強襲 南加林火失控已5死 進入緊急狀態
加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪
防川普添變數 紐森為高鐵「固樁」

防川普添變數 紐森為高鐵「固樁」
洛杉磯史上破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

洛杉磯史上破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單
洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤

洛杉磯史上最嚴重山火「控制率0%」 已釀5死、逾15萬人急撤

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸