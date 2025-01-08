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南加山火「如火龍般燒到家旁」多華人連夜撤離

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
伊頓大火8日蔓延至亞凱迪亞，在該市Chantry Flat Road附近燃燒。（受訪者提供）
伊頓大火8日蔓延至亞凱迪亞，在該市Chantry Flat Road附近燃燒。（受訪者提供）

南加地區強風助長火勢，伊頓山火（Eaton Fire）已燒毀超過1萬多英畝土地。山火8日蔓延至華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），眾多家園面臨嚴峻風險，數百居民已在7日晚連夜疏散，亞市宣布進入緊急狀態

根據亞市政府消息，伊頓山火8日蔓延至亞凱迪亞，目前正在該市最北部的Chantry Flat Road附近燃燒。截至上午9時，消防隊長已在該地派出統一指揮部，協調額外資源保護家園；截至中午12時30分，未報告任何建築物受損，也沒有人員傷亡。

7日晚，亞市Orange Grove Avenue以北的居民接到疏散命令，很多華人不得不離開家園。記者8日前往山區採訪，在Orange Grove Avenue被警車攔住，不得進入。華人居民金女士就住在這條路上，她表示，一街之隔，對面鄰居都已連夜強制撤離，她還在觀望，但已打包行李，準備隨時離開，「就像一條火龍，風很大，看著火勢從山那邊下來，離我們家越來越近」。

210公路以北的亞市居民處於疏散警告下，當局強烈建議此地民眾時刻保持警惕，並在必要時做好撤離準備。鑒於目前情況，亞市政府已宣布進入緊急狀態。市長高卿（Michael Cao）表示，社區正面臨伊頓山火和惡劣天氣的挑戰，宣布進入緊急狀態，將幫助獲得更多資源和支持，以進行恢復工作。鼓勵每個人都要把安全放在第一位，遵循指示，並隨時了解火災情況。

亞市議員鄭博仁表示，目前火災控制率為0%，情況十分危急，他和市府人員、一線警消戰鬥在一起，大家為保衛家園徹夜未眠。鄭博仁指出，截止8日下午2時15分，強制疏散仍然有效，居民不要試圖返回家園，除非被告知可以這麼做。

根據相關統計，自7日風暴發生以來，亞市公共工程隊已處理100多起事故。眾多樹木、標誌、交通燈和建築物遭到損壞或移位，需第一時間修復和清理，以便通行、疏散。亞市官員7日晚在緊急疏散地區，挨家挨戶敲門，協助數百名面臨山火風險的居民緊急撤離。

亞市市民如遇危及生命的緊急情況以及電線斷線，請撥打911；如需聯絡消防熱線，請撥打 626-821-4392；該市非緊急調度電話為626-574-5123。

亞市Orange Grove Avenue以北的居民已被強制疏散。（記者邵敏／攝...
亞市Orange Grove Avenue以北的居民已被強制疏散。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞8日市中心景，一半藍天，一半山火煙霧覆蓋。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞8日市中心景，一半藍天，一半山火煙霧覆蓋。（記者邵敏／攝影）
亞市居民家中窗戶外的山火，正在熊熊燃燒。（受訪者提供）
亞市居民家中窗戶外的山火，正在熊熊燃燒。（受訪者提供）

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