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南加煙霧籠罩 多地空氣質量達危險級 建議戴N95口罩

洛杉磯訊
洛杉磯市中心、格蘭岱、巴沙迪那、阿罕布拉、蒙特利公園和東洛杉磯的空氣品質處於危險級，是六級空氣品質中最嚴重的一檔。（截圖自AirNow）
洛杉磯市中心、格蘭岱、巴沙迪那、阿罕布拉、蒙特利公園和東洛杉磯的空氣品質處於危險級，是六級空氣品質中最嚴重的一檔。（截圖自AirNow）

隨著南加三場重大山火失控，煙霧籠罩該地區及周邊。8日上午，數百萬人醒來時看到朦朧天空和糟糕空氣質量；專家建議，部分地區外出時，可佩戴N95口罩

8日上午，聯邦環保署（US Environmental Protection Agency）的空氣品質感測器顯示，洛杉磯市中心（DTLA）、格蘭岱（Glendale）、巴沙迪那、阿罕布拉、蒙特利公園和東洛杉磯的空氣品質處於危險狀態（hazardous），是六級空氣品質中，最差的一檔。英格伍（Inglewood）、鮑爾溫公園（Baldwin Park）和庫爾富（Culver City）的空氣品質，被定為「非常不健康」。

一般來說，由於新鮮的海洋空氣，沿海地區和海灘社區通常可以緩解空氣品質不佳問題，但此次情況並非如此，因為火災離水面太近。

隨著大風和火災情況迅速變化，民眾可透過https://shorturl.at/dC0Pv實時查看南加空氣品質最差地區；亦或透過https://ktla.com/weather/los-angeles-metro-air-quality-map/查看自己所在地區的PM2.5水平。

PM2.5是由直徑2.5微米（micron）或更小的顆粒組成的細懸浮微粒。這些顆粒可以深入肺部，導致組織損傷和肺部發炎。加州空氣資源委員會（California Air Resources）指出，短期接觸PM2.5與過早死亡、入院、支氣管炎、氣喘發作以及其他呼吸和心臟問題有關 。

免受不良空氣品質影響的最佳方法，是盡量減少接觸空氣，若必須外出，應戴上N95口罩。專家指出，外科口罩（通常是那些寬鬆的藍色一次性口罩），可能會起到一些保護免受新冠病毒感染作用，但對防止山火煙霧的效果不佳。

其他保護措施包括：待在有良好空調系統室內；在空調中使用HEPA過濾器或空氣清淨機以提供額外保護；將濕抹布放在地板上和窗戶接口處；若在車內，請保持車窗關閉，讓汽車通風系統運作；限制身體活動，以免增加呼吸頻率。

口罩 南加 山火

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