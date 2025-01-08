南加伊頓山火造兩死 華人連夜帶狗撤離過程驚險

南加伊頓大火火勢洶湧，到8日清晨燃燒面積已達2227英畝。（受訪者提供）

南加伊頓山火 （Eaton Fire）8日延燒，加州消防局（Cal FIRE）稱，燃燒面積已超過2200畝，至少造成兩人死亡，超過100棟建築被毀。山火引發大規模撤離，尤其是居住在艾塔迪那市（Altadena）和巴沙迪那市的居民；不少華人 連夜被迫離開家園，大火和撤離的場景，令人怵目驚心。

居住在伊頓峽谷附近的華人居民Cissy表示，大火就發生在她家後山，她和家人以及愛犬連夜撤離，儘管過程有些曲折，好在有驚無險。Cissy指出，她和女兒7日晚因停電無法上網，早早上床睡覺，然後手機警報突然響起，要求在6分鐘內撤離，讓她有些措手不及。緊急情況下，她開車帶女兒先行離開，因車輛空間有限，只能暫時將狗留在家中。

完成第一輪撤離後，Cissy再次冒險返回家中，接她的大型犬Toto撤離。由於上山道路已被警察封鎖，她不得不步行向警察求助，最終獲准駕車上山。狗因車內空間狹小，顯得焦躁不安，多次試圖跳車，而當時山火的煙灰，已開始飄落。最終，Cissy在警察協助下，順利將狗帶離險境。Cissy表示，整個撤離雖然很狼狽，但她十分感激親友的關心與幫助，慶幸人和寵物都平安無事。

除離伊頓大火最近的地區外，210高速北部的一些城市居民也受影響，居住在杜瓦迪市（Duarte）的華人小申，8日上午6時也收到撤離通知，簡單打包行李後，就轉移到友人家。此外，許多暫時無需撤離的居民，也受到不同程度影響，居住在巴沙迪那的董先生表示，她在加油時看到遠方山上燃起熊熊大火，感到怵目驚心；同時空氣中瀰漫燒焦味道，令人體感不適。同住巴沙迪那的石女士表示，儘管大火沒有造成她家斷網、斷電，但因為出行受阻且空氣質量差，她還是選擇向公司請假一日，修養身心。

華人居民Cissy表示，大火就發生在她家後山，她和家人以及愛犬連夜撤離。（受訪者提供）

伊頓山火最初被稱為克洛斯山火（Close Fire），1月7日下午6時30分左右，在艾塔迪那市和巴沙迪那市附近的伊頓峽谷（Eaton Canyon）地區起火。洛杉磯 縣消防局局長安馬隆（Anthony Marrone）表示，火災導致多人受傷，但目前尚不清楚兩名死者的具體死因。

國家氣象局警告，極端天氣持續至8日下午，當地陣風的風速可能高達每小時80至100英里，助長火勢進一步擴散。火災已摧毀多棟住宅及包括麥當勞餐廳在內的多座商業建築，具體受損數量尚未完全統計。

截至8日上午，共有超過700名消防員參與救火。洛杉磯縣警局清晨5時宣布拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）全境居民撤離，使受山火影響的撤離人數，增加至5萬2300人、影響近2萬1000座建築。此前，艾塔迪那、巴沙迪那、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）及亞凱迪亞部分地區已在撤離範圍。

撤離庇護所已設置在巴沙迪那會展中心（300 E. Green St.）、Westwood Recreation Center（1350 S. Sepulveda Blvd）及El Camino Real Charter High School（5440 Valley Circle Blvd）。消防部門呼籲居民保持警惕，遵守撤離命令，並隨時關注火災進展以確保安全。

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