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帶薪家事假 在加州最多可領90%薪資

編譯陳盈霖／即時報導
加州州長紐森在X平台宣揚2025年具有里程碑意義的帶薪家事假。（取自紐森X帳號）
加州州長紐森在X平台宣揚2025年具有里程碑意義的帶薪家事假。（取自紐森X帳號）

新年伊始，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，加州將帶薪家事假（paid family leave）和傷殘福利（disability benefits）調至歷史新高。根據州長辦公室，符合資格且年收入低於6萬3000元的勞工，休假期間可領取最多90%薪資，收入高於該門檻勞工則可領取70%薪資。這項福利適用於今年元旦或之後提出申請者。

加州殘障和帶薪家事假替超過1800萬勞工及其家庭提供關鍵支持，這些福利由工資稅款資助。符合資格的勞工可獲得最多52周傷殘福利，和最多八周的帶薪家事假福利。

這項福利源自於加州參議員杜拉左（María Elena Durazo）提出的SB 951法案，使勞工在懷孕、生育、病痛、受傷康復期間或照顧罹患重病的家人時，能更輕鬆負擔請假期間的生活費用。該政策也在幫助家庭與新生兒建立親密關係，或在海外軍事部署期間替親人提供支持。

杜拉左指出：「SB 951將確保每個加州勞工都有能力在人生重要時刻照顧家人與自己。我讚揚紐森州長簽署該法，此一變化將使數百萬勞工受益。」加州就業局（EDD）局長法里亞斯（Nancy Farias）表示，這項投資改善數百萬加州人生活。

加州 勞工 福利

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