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南加山火燒到我家後院... 華人浴火奮戰噴水搶救

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

記者楊青/洛杉磯即時報導
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

洛杉磯濱海城市Pacific Palisades 7日罕見狂風助力山火，多華人在大火中奮力搶救家園，也有華人家庭不敵大火逼近拖家帶口緊急撤離。

中國知名電影人胡其鳴和太太Tracy的家，就在7日的大火燃燒圈內。「上午不到11時，就看到山上濃烟滾滾，烟中不時看到衝天火光。很快大火已燒到家後院，聽到消防員敲門通知撤離」，胡其鳴表示，他和幾位鄰居都沒有撤離，堅持留下保護家園。他按有經驗的好朋友電話指點，接上後院水管，往整個房子屋頂和外牆噴水。很快，五、六名消防員拿高壓水槍進來，「他們站成一排，從我家後院往坡上樹林澆水」。胡其鳴看鄰居後院，幾乎每家都有多名消防員站成人牆往樹林噴水。

胡家和他的鄰居所在highland社區，大約有200多戶，周邊山林環繞，7日當天的山火中，最早成為燃燒地區。接到撤離令沒多久，消防員就告知，他們根據風向，準備在附近幾座山快速砍伐樹木並提前燒出隔離帶，以防大火燒過來。「消防員放火燒山動作神速，短短十幾分鐘，幾個山頭和山坡已一片灰燼，切斷大火繼續燃燒的途徑」。

大火逼近民房，消防員7日在胡家後院滅火。（胡其鳴提供）
大火逼近民房，消防員7日在胡家後院滅火。（胡其鳴提供）
胡其鳴奮力噴水保護家園。（胡其鳴提供）
胡其鳴奮力噴水保護家園。（胡其鳴提供）

7日山火從上午10時30分左右開始燃燒，大火在大風助力下，短短50分鐘燒毀超過200英畝林地，到當天下午4時左右，火毀林地已擴大到超過1260英畝，當地3萬民眾接到撤離通知。

7日的大風最高風速達每小時70至80英里，消防員稱，山火還不是最可怕的，大風造成的火星跳躍，如果形成幾大片火場，將非常危險。所幸當天中午風向按照消防部門推測發展，且沒有出現突然改變；Highland社區雖然在短短數小時內一片狼藉，但沒有人員傷亡。

山火從午後開始往下燃燒，當地一家超市遭火毀。和胡家直線只有兩英里距離的另一戶華人李女士家，被迫緊急撤離，當時她看到大火離家還有一定距離，但消防員表示，大火正迅速往她家方向蔓延，來勢凶猛，而且因火場迅速擴大，消防員人手已嚴重不足，所有居民必須撤離。來不及收拾家中物品，李女士一家六人很快撤離到位於Brenwood友人家。

在當地山下一所小學任教的胡其鳴太太Tracy，當天是有家不能回。上午山火發生後，學校很快接到通知並安排學生撤離；在通知家長接孩子同時，學校調動兩輛校車，半小時內400多名孩子全部安全撤離。Tracy表示，她搬到當地居住十年，之前也經歷不同程度山火，但7日的情況最為緊急，所幸整個撤離過程有條不紊，大家都相當鎮定。

胡其鳴表示，居住在海邊、山邊風景固然美，但確實要接受山火挑戰。這些年，保險公司已拒絕接受他們購買火災保險，因為和保險公司是十多年的老客戶，房屋保險才勉強得以保留，但保費暴漲一倍多。据他所知，一些來自中國大陸的朋友，近年在當地山區購買房子，完全買不到保險，實在非常冒險。

接受電話採訪的尾聲，胡其鳴發現自家後院本來已被澆滅的樹林，又重新冒煙起火，趕緊再去滅火。

民宅後院一片狼藉。（胡其鳴提供）
民宅後院一片狼藉。（胡其鳴提供）
大火發生後，消防隊員很快在Highland山區燒出寬大的隔離帶，避免火勢蔓延危及...
大火發生後，消防隊員很快在Highland山區燒出寬大的隔離帶，避免火勢蔓延危及社區。（胡其鳴提供）
大火發生後，消防隊員很快在Highland山區燒出寬大的隔離帶，避免火勢蔓延危及...
大火發生後，消防隊員很快在Highland山區燒出寬大的隔離帶，避免火勢蔓延危及社區。（胡其鳴提供）
消防員7日在胡家後院滅火。（胡其鳴提供）
消防員7日在胡家後院滅火。（胡其鳴提供）
7日傍晚，從胡家後院仍看到山火濃烟。（胡其鳴提供）
7日傍晚，從胡家後院仍看到山火濃烟。（胡其鳴提供）

山火 保險 華人

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南加焚風助野火 千畝林地成焦土

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