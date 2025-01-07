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南加爾灣華男 在商場引誘12歲男孩上車猥褻

【爾灣訊】
爾灣光譜中心虛擬現實遊戲店的華裔DJ涉嫌猥褻12歲男孩。（Irvine Spectrum Center）
爾灣光譜中心虛擬現實遊戲店的華裔DJ涉嫌猥褻12歲男孩。（Irvine Spectrum Center）

橙縣地方檢察官辦公室7日發布消息，橙縣一名華裔DJ涉嫌猥褻一名12歲男孩被捕。

根據檢察官辦公室的新聞稿，37歲的蔡海峰（Haifeng Cai）日前涉嫌在其工作的位於爾灣光譜中心（Irvine Spectrum Center）虛擬現實店工作期間，對一名12歲男孩進行猥褻。目前他被以對14歲以下兒童實施淫穢、色情舉動分別起訴三項重罪。如果罪名成立，蔡海峰將最多面臨12年監禁。目前他被設以100萬元保釋金。

蔡海峰也叫「DJ Novus」，他在位於光譜中心的奧德賽虛擬現實遊戲（Odyssey Virtual Reality）商店工作，在那裡遇見了12歲的受害人。2024年12月14日，光譜中心商場的一名保安看見一名男子和一名男孩在車子後座，車窗上起霧。之後他報了警。經警方調查，車中的那名男子就是蔡海峰。警方通過取證發現，蔡海峰分別在三個場合和時段對這名男孩進行不正當接觸。

橙縣地區檢察長Todd Spitzer說，「對無辜孩子進行性侵，是讓整個社區憤怒的事。我們將繼續竭盡所能繼續保護孩子們不受惡魔的侵害。」他說，「這是一名難以置信脆弱的受害人，他原本找尋的是歸屬感，然而他遇到的不是一名讓人信任的導師，而是父母們最壞的惡夢。」

民眾若有對蔡海峰的信息或知道其他受害人，可以聯繫爾灣警局探員David Misko：949-7247168。或者發郵件至：[email protected]

性侵案部門的高級副檢察長Kelcie Wiemann負責起訴該案。

橙縣 爾灣 華裔

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