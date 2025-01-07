南加危險強風迫使拜登總統取消行程

拜登總統原擬前往河濱宣布建立加州兩處新國家保護區，但因強風取消了行程。（KTLA提供）

由於南加州 出現危險級別強風，拜登 總統被迫取消原定前往河濱縣科齊拉谷東部行程。據KTLA報導，拜登總統原計畫在當地宣布新設立加州兩處新國家保護區，由於行程意外變化，將改在白宮 下周舉行。

氣象預報顯示，這次南加出現強風或是近十幾年來最強的聖塔安那風暴。國家氣象局警告，陣風可能在高峰期達到每小時80英里，山區和丘陵地帶的陣風甚至可能超過每小時100英里。這一極端天氣也再次突顯了拜登政府應對氣候變化的緊迫性。

拜登原計畫在此次活動中宣布設立查克瓦拉國家紀念地（Chuckwalla National Monument）和薩蒂特拉國家紀念地（Sáttítla National Monument）。這兩處保護區分別位於南加州和北加州，目的是保護部落文化景觀、以及當地生態系統及歷史遺址。

新的宣告時間定於下周在白宮舉行，屆時其他官員和代表將參與儀式，進一步強調這一舉措的重要性。白宮發言人表示，「我們對因極端天氣取消活動感到遺憾，但我們將繼續推進保護這些不可替代的景觀的努力。」

白宮還補充說，這次延期不會影響兩處保護區的設立進程，這些保護區的設立將為保護自然資源、表彰部落文化以及應對氣候危機做出重要貢獻。