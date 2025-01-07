我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為逃避堵車費 紐約駕駛各出奇招

2025房市展望 專家分析何處、何時可買、可賣

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

洛杉磯訊
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

當局日前發布消息稱，加州一名華男按摩師，因涉嫌在為女性顧客按摩時實施性侵而被捕，他的罪名是口交、性侵、涉及昏迷者的性侵犯。嫌犯曾在加州多地做過按摩師，包括聖地牙哥，警方認為可能還有更多受害者，並敦促她們挺身而出。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）等媒體的綜合報導，加州聖馬刁(San Mateo)警局近日表示，居住在海沃市（Hayward）的一名華裔男性按摩師，涉嫌性侵女顧客被捕。

當局稱，被捕的男性確認為47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯）。這起事件發生在2024年12月22日，地址位於密爾布瑞（Millbrae）Broadway 900號街區的一家按摩院。警局接到報警電話後迅速趕到案發現場，一名成年女性稱自己在按摩期間，男性按摩師對她進行「不必要、不適當的性接觸。」

據悉，受害者是在事件發生數小時後向警方報案。在海沃市警察局的協助下，陳國勝1月2日被捕，並被關押在馬圭爾懲教所（Maguire Correctional Facility）。監獄記錄顯示，陳國勝的保釋金為40萬美元，罪名是口交、性侵、以及對失去意識的人進行性侵犯。當局沒有詳細說明受害者為何在按摩過程中昏迷。

警局指出，嫌犯陳國勝曾在加州各地做過按摩師，包括阿拉米達縣（ Alameda County）、康曲柯士達縣（Contra Costa county）、聖馬刁縣(San Mateo County)、以及南加地區的聖地牙哥縣（San Diego County）等。官員認為，可能還有其他身分不明的受害者。任何有更多信息的人，請致電650-363-4060聯繫警探Pitts，或發送電子郵件至 [email protected]

加州 聖地牙哥 監獄

上一則

土風舞初學班本周六11日天普市開課

下一則

黃仁勳穿這款皮衣亮相 次日一半尺碼賣斷貨

延伸閱讀

拜登守護原民聖地 南北加州增設國家保護區

拜登守護原民聖地 南北加州增設國家保護區
紐森提無赤字預算 仍面臨川普撤銷聯邦資金威脅

紐森提無赤字預算 仍面臨川普撤銷聯邦資金威脅
誆稱可防兒童被綁架 冒充加州「安珀警示」騙個資

誆稱可防兒童被綁架 冒充加州「安珀警示」騙個資
聖地牙哥去年查獲300磅芬太尼 150人被捕

聖地牙哥去年查獲300磅芬太尼 150人被捕
加州陝西總商會 三團體換屆

加州陝西總商會 三團體換屆
加州5珍稀樹種 非法砍伐罰款10倍起跳

加州5珍稀樹種 非法砍伐罰款10倍起跳

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏／攝影）

華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重

2024-12-31 20:14

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇跡突然發生……

飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇跡突然發生……
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌