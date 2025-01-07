拜登守護原民聖地 南北加州增設國家保護區

拜登總統為強化美國原住民文化保護，將在加州設立兩處國家保護區，總面積達84.9萬英畝，禁止開發，並採原住民共管模式。（取材自abc7電視台）

美國總統拜登 （Joe Biden）1月7日（周二）宣布，在加州 設立兩個新的國家保護區，包括位於南加州的科奇拉國家保護區（Cholcawalla National Monument）及北加州的薩蒂特拉國家保護區（Sati Tia National Monument）。此舉也是為了保護原住民 文化遺產與自然生態，並推進其「美麗的美國」（America the Beautiful）倡議，計畫在2030年前保護至少30%的美國土地與水域。

科奇拉國家保護區位於約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）附近，涵蓋62.4萬英畝土地，禁止進行鑽探與採礦等開發活動；薩蒂特拉國家保護區則位於加州與俄勒岡州交界地區，保護面積達22.5萬英畝。根據白宮聲明，這些地區不僅是美洲原住民的重要文化與精神場所，也是生態保護的關鍵地點。

薩蒂特拉地區被皮特河部落（Pit River Tribe）和莫多克部落（Modoc Tribe）視為精神中心，擁有豐富的山地林地和草地生態系統，並為稀有動植物提供棲息地。科奇拉保護區則以當地沙漠蜥蜴命名，是原住民部落和環保組織多年努力的成果。

科奇拉保護區將由當地原住民部落參與管理，類似於猶他州的熊耳國家保護區（Bears Ears National Monument），彰顯對原住民主權的尊重。尤馬堡奎坎部落（Fort Yuma Quechan Tribe）對此表示支持，認為這是恢復部落與土地聯繫的重要一步。

非營利組織公共土地信託基金（Public Land Trust Fund）總裁豪瑟（Carrie Besnette Hauser）表示，這些保護區的設立不僅保護了具有文化和歷史意義的景觀，還展現了地方社區與環保倡議者的不懈努力。她強調，保護區對解決歷史不公並推動美國歷史的包容性敘述具有重要意義。

觀察家分析，此舉凸顯拜登政府在環保、原民權益及氣候變遷等議題的施政方向。今年5月，白宮已下令擴建聖蓋博山國家保護區（San Gabriel Mountains National Monument）及貝裡薩雪山國家保護區（Berryessa Snow Mountain National Monument）；10月再設立位在加州中部海岸的丘馬什遺產國家海洋保護區（Chumash Heritage National Marine Sanctuary），均採納當地原住民意見，強調與部落共治。