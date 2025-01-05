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自動駕駛計程車故障「一直原地轉圈」洛城男：頭好暈

編譯陳盈霖／即時報導
男子約翰斯日前搭乘Waymo自動駕駛計程車到機場時，沒想到車子不斷轉圈無法停下，讓他險先無法搭上航班。（CBS）
男子約翰斯日前搭乘Waymo自動駕駛計程車到機場時，沒想到車子不斷轉圈無法停下，讓他險先無法搭上航班。（CBS）

CBS電視台報導，洛杉磯男子約翰斯（Mike Johns）日前從亞利桑那州（Arizona）斯科茲戴爾（Scottsdale）準備返回洛杉磯時，搭乘無人駕駛計程車Waymo前往機場，沒想到車輛不斷在機場的停車場轉圈，連人工客服都無法立即解決問題，讓他險些錯過回家航班。

約翰斯在社交媒體上發布影片說「為什麼這台車一直在轉圈？我快頭暈了。」該影片迅速發酵，至今觀看與互動人次超過200萬。他表示，當時他被困車內，眼睜睜看著車輛在停車場內不停繞圈圈。不僅無法停車，連電話那頭的客服人員也束手無策。

他在影片中說，「這車子一直在停車場打轉，我已繫上安全帶，無法下車。這車被駭了嗎？到底怎麼回事？」一段時間後，Waymo客服人員終於讓車輛恢復控制，所幸約翰斯最終及時趕到，順利搭上飛機。

然而，他對客服人員協助的過程表現出的冷漠感到失望。約翰斯說，他甚至無法確定對方是人類，還是人工智慧AI），讓他對該服務的品質存疑。「同理心在哪？人與人之間的聯繫在哪？」他在接受CBS電視台訪問時說，「這又是當今數位世界的一個案例，一個半成品產品，沒有人在中間與客戶、消費者見面。」

諷刺的是，約翰斯本身就在科技業任職，他表示，很高興看到像Waymo這樣的服務出現，但確定的是，在問題解決之前，他不打算再搭乘這類自動駕駛車輛。目前他仍在等待Waymo方面就此事與他聯繫。不過儘管該影片受到各方關注，但截至5日，約翰斯至今未獲對方回應，Waymo也沒有回應CBS電視台。

值得一提的是，就在這起事件發生前幾天，Waymo剛因一輛無人駕駛全電動捷豹（all-electric Jaguars）汽車遭人試圖劫持，而登上新聞版面。

洛杉磯 人工智慧 AI

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