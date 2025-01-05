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華男用特斯拉自動駕駛 錯進鐵軌區 火車在後...

洛杉磯訊
呂聘啟用特斯拉自駕，卻不慎闖進列車鐵軌專用道。（截取X平台發布的視頻）
呂聘啟用特斯拉自駕，卻不慎闖進列車鐵軌專用道。（截取X平台發布的視頻）

洛杉磯人工智能公司Rabbit的創始人呂聘（Jesse Lyu），日前遭遇驚魂一幕。他啟用特斯拉自動駕駛功能，卻不慎闖進列車鐵軌專用道，而火車正從後方駛來。呂聘稱，當時全身發抖，生死一線間，他如何逃出生天？

影音來源：呂聘X

呂聘是AI新創公司Rabbit的創始人兼首席執行官，根據SFGATE報導，他一直信任特斯拉的自動駕駛技術，從居住的公寓到聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市中心的辦公室，大約需要15分鐘車程，呂聘經常開啟自動駕駛功能。

1月2日（周四）這天，呂聘從停車場駛出，他打開特斯拉汽車的自動駕駛功能，包括名為Autopilot和Full Self-Driving（Supervised）的付費選項。特斯拉網站稱，該付費添加功能，以「最少的駕駛員干預」駕駛特斯拉，包括在高速路、城市道路進行轉向、停車和加速。

呂聘指出，他當時有按照該功能的要求，將手放在方向盤上，但讓汽車自行行駛。車輛左轉進入科羅拉多大道時（Colorado Avenue），未能進入汽車專用道，而是誤入旁邊的洛杉磯地鐵E線列車軌道區域。更糟糕的是，此時恰好紅燈，從行車記錄儀的影片可以看到，他的前方不斷有車通過。

除前方紅燈外，當時呂聘停車的位置，左邊有鐵網攔住，右側則是低矮的水泥路緣（curb），讓他很難離開。呂聘回憶，「這真是太瘋狂了，我無處可去，而火車就在後方。」據悉，當時火車距他僅一個街區。

呂聘稱，當時「真的在發抖」，他迅速關閉自動駕駛功能，在闖紅燈情況下，盡量避開前方往來車輛與行人，一點點往前挪並向右轉，最終成功離開輕軌軌道區域，而那時火車與他擦身而過。雖然最後安然無恙，但這次經歷，讓呂聘十分驚慌。事後，他將行車記錄器拍攝的視頻上傳社群網站X，目前瀏覽量已超過74萬次。

有評論者分析這起事故指出，呂聘應在更早的時脫離自動駕駛接管車輛，但呂聘表示，這不是一個現實的選擇，當汽車已經偏離正道，而且有混凝土路緣擋住去路。他認為，自行駕駛轉向時，很能預判其轉動方向盤的角度；當意識到左轉進入錯誤道路時，往往已晚；即使人為介入，也需要考量右側是否有車，否則魯莽糾正，很容易與右邊的車碰撞。總而言之，在實際操作上，很難做到非常及時的糾正自動駕駛的錯誤。

呂聘表示，這起事件顯示，特斯拉在自動駕駛技術方面的不穩定性。他說，並不是想透過這件事宣傳自己，只是希望馬斯克的團隊能夠專注，並解決特斯拉左轉問題，「這是一個嚴重問題，無論人類如何反應，自動駕駛算法不應該讓任何車輛駛入火車鐵軌區域，這是根本性的錯誤。」

呂聘還指出，他花費1萬美元購買完全自動駕駛功能，並且很高興購買該服務；但他認為，這項技術遠未達到完美狀態，「我喜歡嘗試並使用它，作為用戶，希望這項功能變得更好。」

特斯拉公司沒有回應媒體對事故的置評請求，但這家公司在網站上曾多次聲明，這項技術並非完全的自動駕駛，駕駛員需要保持警惕，不過，這些車輛往往能在沒有干預的情況下自行行駛。

火車迎面而來，當事人闖紅燈奪得生機。圖為闖紅燈時，可見左側不斷有車駛過。（截取X...
火車迎面而來，當事人闖紅燈奪得生機。圖為闖紅燈時，可見左側不斷有車駛過。（截取X平台發布的視頻）

特斯拉 洛杉磯 地鐵

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