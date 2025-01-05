已多人上當 中領館提醒 警惕這類高迷惑性詐騙

洛中領館提醒民眾警惕冒充領館和政府機關的詐騙。（ChatGPT生成）

中國駐洛杉磯 總領館1月2日發布公告，提醒華人警惕近期多起冒充中國駐外使領館及中國政府機關的網絡電信詐騙。總領館分享數個案例，其中有受害者被騙走大量資金，還有詐騙者騙完受害者，又打算騙其家人。

中國留學生 A接到冒充中國駐外使領館電話，詐騙者稱在中國某機場查獲A名下的假護照，並將電話轉接至中國「公安局」。隨後，詐騙者以A涉嫌詐騙進行威脅恐嚇，最終成功騙取大額保證金。

另一名中國留學生B，則接到冒充中國「公安局」的電話。詐騙者稱他的身分信息被盜用，涉嫌犯罪，並要求支付數百萬元人民幣作為保證金。詐騙分子進一步教唆B前往第三國，製造被「綁架」的假象，以向B的家人勒索巨額贖金。幸運的是，B的家人意識到可能遭遇詐騙，拒絕轉帳，避免更大損失。

此外，中國公民C接到冒充中國「公安局」的電話，詐騙者以涉嫌違法犯罪為由，要求C配合調查。C按照指示，在美國開設銀行帳戶，協助轉移數百萬元人民幣資金。直到帳戶被凍結，C才意識到遭遇詐騙。

駐洛杉磯總領館提醒領區中國公民，高度重視財產安全，對冒充中國駐外使領館及中國公檢法機構的電信詐騙保持高度警惕。具體防範措施包括對陌生來電不輕信、切勿隨意洩露個人信息，以及涉及轉帳匯款，務必多方核實。

如已不幸遭遇詐騙，請立即採取以下行動：撥打911報警（可要求中文服務）；前往美國聯邦調查局（FBI）網上犯罪投訴中心（www.ic3.gov）報案；若款項通過中國的銀行轉帳，可聯繫銀行所在地或中國戶籍所在地公安機關報警，並及時聯繫銀行嘗試追回損失；若通過微信 、支付寶等平台轉帳，可根據相關平台指引，進行延時操作或聯繫客服尋求幫助。此外，也可尋求領館幫助，可撥打外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）+86-10-12308 或 +86-10-65612308；或聯繫駐洛杉磯總領館領事保護與協助電話+1-213-807-8052。