南加州八個月幾乎無雨漸入旱境

南加州過去八個月幾乎無雨漸入旱境。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 時報報導，加州 雨季通常於10月至翌年4月，大部分集中於12月至2月，然目前報告顯示，未來幾周幾乎無發生大規模風暴可能性，南加 州逐漸出現容易發生野火，且再次面臨慢性缺水的旱象。

報告顯示，南加州距離上一次降雨超過0.1吋（這是對減少火災風險有幫助的標準），是在八個月前的2024年5月5日。奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家基爾特（Ryan Kittell）說︰「可以肯定的說，這是我們有紀錄以來，雨季開始時最乾旱的前十名之一。」

根據本周發佈的美國旱情監測地圖，洛杉磯（LA）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside）、橙縣（Orange）和聖地牙哥（San Diego）縣大部分地區已陷入中度乾旱，上一次出現類似情況是2023年初。最新報告︰「高於正常的溫度和低於正常的降雨，亞利桑那（Arizona）、加州和內華達（Nevada）州旱情擴大。」

根據美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA），南加州1月降雨量恐低於平均值，至1月中旬，全州範圍內似乎都是乾燥天氣。「南加州依然乾旱，」加州水資源局（Department of Water Resources）州氣候學家安德森（Michael Anderson）說，「中央和南部內華達山脈積雪量並未達到我們預期，1月展望也不樂觀。」

基特爾也指出，缺乏降雨的情況可能會與南加州即將出現另一場離岸風（offshore wind）事件同時發生，進而造成潛在損害。他說，每年此時通常會有近4吋雨量，但目前並未達到此標準，且加州已歷經雨季非常活躍的兩年，植物生長茂盛，可燃物大幅增加，他預測未來可能會發佈更多紅旗警告。

涵蓋超過加州一半人口，從范杜拉（Ventura）延伸至聖地牙哥的加州南海岸區域，1月前降雨量遠低於1吋的情況，過去只出現過十次，其中僅有四年最終雨量接近或超過全年平均。「我們仍有機會在1月至3月追前雨量，」安德森說，「一場大型風暴可迅速改變僵局。」

過去數年，氣候劇烈波動已成常態，去年此時降雨量低於平均，直到「奇蹟3月」的一場風暴顯著拉高積雪量和水位。2022年則相反，當時1月初雪量達全年平均的154%，但至2023年4月1日僅達40%。

目前加州積雪量約為全年平均的108%，但地區差異明顯：北內華達山脈遠高於今年迄今平均值（161%），內華達山脈中、南部則分別為79%和75%。至於州內主要水庫，因前兩年豐沛的降水期，至今仍達全年中位數的122%。

加州水資源局調查和供水預測部門主管賴辛（Andy Reising）表示，本季很慶幸的歷經幾場帶來大量降雨的氣流，但若要達到全年所需水資源，冬季還需有更多穩定累積降雪。